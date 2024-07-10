مايكروسوفت تتخلى عن مقعد المراقب في مجلس إدارة OpenAI

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تنازلت شركة مايكروسوفت عن مقعدها كمراقب في مجلس إدارة OpenAI، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل تزايد التدقيق من قبل الجهات التنظيمية العالمية على استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.

قالت شركة مايكروسوفت، التي استثمرت 13 مليار دولار في الشركة المصنعة لبرنامج الدردشة الآلي ChatGPT الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في رسالة إلى OpenAI إن انسحابها من دور مجلس إدارتها سيكون "ساريًا على الفور".

وكان من المتوقع أيضًا أن تقوم شركة آبل بدور مراقب في مجلس إدارة OpenAI كجزء من صفقة لدمج ChatGPT في أجهزة الآيفون، لكنها لن تفعل ذلك، وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أعلنت شركة OpenAI، على لسان متحدث باسمها، عن تطبيق "نهج جديد لإطلاع وإشراك الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين" بقيادة سارة فريار، الرئيسة المالية الأولى الجديدة للشركة والتي تم تعيينها الشهر الماضي. سيشمل هذا النهج الجديد استضافة اجتماعات منتظمة مع شركاء مثل مايكروسوفت وآبل والمستثمرين مثل ثرايف كابيتال وخوشلا فينتشرز.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا في الوقت الذي تقوم فيه سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفحص الشراكة بين مايكروسوفت وOpenAI كجزء من مخاوف أوسع بشأن المنافسة في هذا القطاع سريع النمو.

بعد الفوضى التي اجتاحت شركة OpenAI العام الماضي، والتي تم خلالها طرد الرئيس التنفيذي سام ألتمان بشكل مفاجئ من قبل مجلس الإدارة، ثم أُعيد بعد أيام قليلة فقط، قبلت مايكروسوفت دورًا بدون تصويت في مجلس الإدارة. هدد انقلاب مجلس الإدارة الفاشل بقيمة OpenAI، وبالتالي استثمار مايكروسوفت بمليارات الدولارات في الشركة.

وفي رسالة وجهها كيث دوليفر، نائب المستشار العام لشركة مايكروسوفت، إلى OpenAI مساء الثلاثاء، قال: "وفر هذا المنصب "كمراقب في مجلس الإدارة" نظرة ثاقبة على أنشطة المجلس دون المساس باستقلاليته."

وأضاف: "ومنذ ذلك الحين، شهدنا تقدمًا ملحوظًا من مجلس الإدارة الجديد ونحن على ثقة بتوجه الشركة." وبالتالي، لم يعد دور مايكروسوفت في مجلس الإدارة "ضروريًا". كما أكد دوليفر أن OpenAI تظل واحدة من "أكثر الشركاء قيمة" بالنسبة لمايكروسوفت.

أهمية الشراكة:

كانت شراكة مايكروسوفت مع OpenAI حاسمة لنجاح الأخيرة.

اعتمدت OpenAI على موارد الحوسبة والتخزين السحابي التي توفرها مايكروسوفت بقيمة مليارات الدولارات.

دفع الاستثمار في OpenAI بشركة مايكروسوفت إلى المقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مخاوف بشأن الاحتكار:

لا تمتلك مايكروسوفت حصة ملكية تقليدية في OpenAI، ولكن لديها حق في جزء من أرباح إحدى الشركات الفرعية التابعة لها.

قللت كل من مايكروسوفت و OpenAI من أهمية علاقتهما مع تصاعد المخاوف بشأن الاحتكار.

تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إجراء تحقيق في مكافحة الاحتكار بشأن هذه الشراكة، وقد بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أيضًا في التدقيق في الاستثمارات التي تقوم بها شركات التكنولوجيا الكبرى في شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك مايكروسوفت وأمازون وغوعل.

المتحدث باسم OpenAI يعلّق على انسحاب مايكروسوفت

أعرب متحدث باسم OpenAI عن امتنانه لشركة مايكروسوفت على ثقتها بمجلس الإدارة واتجاه الشركة، وأكد على تطلعه لاستمرار الشراكة الناجحة بينهما.

يضم مجلس إدارة OpenAI المكون من ثمانية أعضاء سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى لاري سامرز، وزير الخزانة الأميركي السابق، وفيجي سيمو، الرئيس التنفيذي لشركة Instacart المتخصصة بخدمات توصيل البقالة. ويرأس المجلس بريت تايلور، الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Salesforce والمؤسس المشارك لشركة Sierra الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.