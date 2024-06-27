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النفط يتراجع وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في أميركا

27
JUNE
2024
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط، إلا أن القلق من احتمال أن يؤدي أي اتساعٍ محتمل في حرب غزة لاضطراب إمدادات الشرق الأوسط حد من التراجعات.
 
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 84.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0028 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.4بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل.
 
وكان الخامان القياسيان قد سجلا ارتفاعا طفيفا عند التسوية أمس الأربعاء.
 
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات البلاد من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 3.6 مليون برميل، وهو ما فاجأ المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا تراجعا بمقدار 2.9 مليون برميل.
 
كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 2.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض بمليون برميل.
 
وفي الشرق الأوسط، فاقم تصاعد التوترات عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في الأسابيع الماضية المخاوف من حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.
 
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تتضامن مع لبنان ودعا دول المنطقة لدعم بيروت أيضا.
 
في غضون ذلك، قصفت قوات إسرائيلية عدة مناطق في أنحاء غزة أمس الأربعاء، وأفاد سكان بوقوع اشتباكات عنيفة خلال الليل في رفح عند الطرف الجنوبي من القطاع.
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