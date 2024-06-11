ماسك يهدد بمنع أجهزة آبل في شركاته بسبب OpenAI

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في منعطف جديد مثير للجدل.. اشتعلت حربٌ تقنيةٌ جديدةٌ بين إيلون ماسك، وشركة آبل، عملاق التكنولوجيا، بعد إعلان ماسك عن عزمه حظر أجهزة آبل في شركاته.

وحذر ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة صناعة الصواريخ سبيس إكس، ومالك شركة التواصل الاجتماعي X، في منشور على X (تويتر سابقا): "من أنه سيحظر الأجهزة التابعة لشركة "آبل" في شركاته، إذا تم دمج روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بـ"أوبن إيه آي" على مستوى نظام التشغيل"، مشددا "هذا انتهاك أمني غير مقبول".

وأضاف: "سيتعين على الزوار فحص أجهزة آبل الخاصة بهم عند الباب، حيث سيتم تخزينها في صندوق فاراداي"، في إشارة إلى جهاز يحجب المجالات الكهرومغناطيسية.

ولم ترد آبل وOpenAI على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وخلال العرض الذي قدمته صانعة "أيفون" في مؤتمرها السنوي، قالت إن التكامل مع "أوبن إيه آي" سيأتي عبر أنظمة التشغيل الخاصة بها لأجهزة "أيفون" و"أيباد" و"ماك" في وقت لاحق من هذا العام، لكنها أكدت أنه لن يتم تتبع بيانات المستخدم مع مراعاة حماية الخصوصية.

قال إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي X: "من السخف بشكل واضح أن شركة آبل ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ومع ذلك فهي قادرة بطريقة ما على ضمان قيام OpenAI بحماية أمنك وخصوصيتك!"

من جانبه، قال بن باجارين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات "كريتيف استراتيجي"، إنه من غير المحتمل أن يحذو أي شخص حذو ماسك، مشيرًا إلى أن شركة آبل تحاول إقناع الناس بأن السحابة الخاصة آمنة بقدر حفظ البيانات على الجهاز.

يذكر أن ماسك كان قد رفع دعوى قضائية ضد OpenAI، التي شارك في تأسيسها عام 2015، ورئيسها التنفيذي سام ألتمان في بداية شهر مارس، قائلاً إنهم تخلو عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس لأغراض تجارية.

كما أسس شركته الناشئة الخاصة، xAI، في محاولة لمنافسة OpenAI وبناء بديل للدردشة الآلية ChatGPT.

تم تقييم قيمة شركة xAI بمبلغ 24 مليار دولار في جولة التمويل الأخيرة، حيث جمعت 6 مليارات دولار في جولة تمويل من الفئة B.