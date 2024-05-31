ماذا يحدث الآن بعد إدانة ترامب في قضيته الجنائية؟

A + A -

دانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأميركي السابق ومرشح الرئاسة الجمهوري الحالي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى، مما أدى إلى إنهاء محاكمة الرئيس السابق التي استمرت لأسابيع، ولكنها إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من القضية التاريخية.

وأعلنت هيئة الادعاء العام في المحاكمة الجنائية دونالد ترامب عن ترحيبها بالإدانة الصادرة في نيويورك ضده، قائلة إن" هيئة المحلفين قالت الكلمة".

والآن، في وضع فريد باعتباره أول رئيس أميركي سابق يُدان بارتكاب جناية، يواجه ترامب احتمال الحكم عليه بالسجن أو المراقبة على جرائمه الناجمة عن خطة دفع أموال سرية ساعد في تسهيلها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ومن المرجح أيضًا أن يستأنف ترامب، وهو ما أعلن المحامي تود بلانش وكيل الدفاع عن ترامب عقب صدور الحكم وقال إنّ فريق الدفاع سيستأنف "في أقرب وقت ممكن"، كما أن الاستئناف قد يؤخر بشكل كبير الحكم عليه، المقرر حاليًا في 11 يوليو.

أمور ينبغي معرفتها عن القضية بعد إدانة ترامب.

متى سيتم الحكم على ترامب؟

حدد القاضي خوان ميرشان الحكم على ترامب في الساعة 10 صباحا بالتوقيت الشرقي يوم 11 يوليو.

يمكن أن يحكم ميرشان على ترامب بالمراقبة، أو ما يصل إلى 4 سنوات لكل تهمة في سجن الولاية، بحد أقصى 20 عامًا.

في الوقت الحالي، سيبقى ترامب خارج السجن بينما ينتظر الحكم عليه. ولم يطلب المدعون من ترامب دفع أي كفالة.

هل يستطيع ترامب استئناف إدانته؟

• نعم يمكن لترامب أن يستأنف الحكم، كما فعل دائما ومن شأن هذا أن يعمل على تأخير الإجراءات أو عرض قضيته في نهاية المطاف على محكمة قد تقف إلى جانبه. وقضية نيويورك لا تختلف عن ذلك.

بعد وقت قصير من إدانة ترامب، طلب محاميه تود بلانش من ميرشان تبرئة التهم رغم صدور حكم الإدانة.

رفض القاضي الطلب الشكلي.

أثناء المحاكمة، اتخذ فريق ترامب القانوني خطوات أخرى للحفاظ على حقه في استئناف حكم الإدانة المحتمل، والنظر في الأحكام الصادرة عن القاضي بشأن الشهادة والأدلة. ومن المؤكد أنهم سيوجهون مثل هذا النداء في الأسابيع المقبلة.

باختصار، نعم.

لقد دأب أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ريتشارد هاسن، وهو أحد الخبراء البارزين في أميركا في مجال قانون الانتخابات، على التأكيد على أنه لا يوجد بند في الدستور الأميركي يمنع المجرم المدان من الترشح لأعلى منصب في البلاد.

وكتب هاسن في مدونته الخاصة بقانون الانتخابات يوم الخميس: "من الناحية القانونية، لا شيء يتغير مع وضع ترامب كمرشح".

وتابع هاسن: "لا يحتوي الدستور إلا على مؤهلات محدودة للترشح للمناصب، وهي أن يكون عمرك 35 عامًا على الأقل، وأن تكون مواطنًا طبيعيًا، وأن تكون مقيمًا في الولايات المتحدة لمدة 14 عامًا على الأقل"، وفقا لما ذكرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع الولايات حرمان ترامب من الترشح بسبب جهوده لإلغاء انتخابات 2020 بسبب حكم المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام، كما قال هاسن، "ولا يمكنهم إضافة مؤهلات مثل منع المجرمين المدانين من الاقتراع".

على الرغم من أن ترامب، باعتباره مقيمًا في فلوريدا، يخضع لقواعد الولاية الصارمة التي تحرم بعض الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنائية من حقهم في التصويت، إلا أنه قد يستفيد في النهاية من الطريقة التي سهّل بها المشرعون في نيويورك في عام 2021 على المجرمين استعادة حق التصويت.

عندما يتعلق الأمر بحكم مانهاتن الصادر للتو، فإن حق ترامب في التصويت في فلوريدا في انتخابات نوفمبر سوف يعتمد على ما إذا كان سيُحكم عليه بالسجن لمدة معينة، وما إذا كان قد انتهى من قضاء عقوبة السجن بحلول وقت الانتخابات.

تمنع فلوريدا المجرمين من التصويت حتى ينتهوا من كامل مدة عقوبتهم، بما في ذلك أي إفراج تحت الإشراف، وحتى يدفعوا أي غرامات ورسوم مرتبطة بذلك. كان هذا المطلب الأخير موضوعًا للتقاضي بعد أن أقر المجلس التشريعي الذي يقوده الحزب الجمهوري في فلوريدا تشريعًا قوض تعديلًا دستوريًا للولاية يسمح للأشخاص المدانين بارتكاب جنايات باستعادة حق التصويت.

ينطبق حظر التصويت على المجرمين في فلوريدا على الأشخاص ذوي الإدانات خارج الولاية. ومع ذلك، إذا كانت إدانة أحد سكان فلوريدا خارج الولاية، فإن فلوريدا تخضع لقوانين تلك الولاية فيما يتعلق بكيفية استعادة المجرم لحقوقه في التصويت.

في نيويورك، بفضل قانون عام 2021، يستعيد الأشخاص المدانون بارتكاب جنايات حقهم في التصويت بمجرد انتهاء فترة سجنهم، حتى لو كانوا لا يزالون خاضعين للإفراج المشروط. وهذا يعني أن ترامب لن يُحرم من حقه في التصويت في فلوريدا إلا إذا كان يقضي عقوبة السجن بسبب إدانته في مانهاتن وقت الانتخابات.

إن إدانة ترامب لا تعني الكثير بالنسبة لقضاياه الجنائية الثلاث الأخرى، والتي سوف تستمر في المضي قدماً كما كانت قبل إدانته في قضية نيويورك.

تم تعليق قضية ترامب الجنائية المتعلقة بتخريب الانتخابات الفيدرالية بينما تنظر المحكمة العليا الأميركية في ادعاءاته بالحصانة الرئاسية.

أرجأ القاضي المشرف على قضية الوثائق السرية الخاصة به في فلوريدا المحاكمة إلى أجل غير مسمى.

قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا أصبحت في مأزق قانوني بينما يحاول ترامب والعديد من المتهمين معه استبعاد المدعي العام في منطقة أتلانتا الذي وجه الاتهامات.