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أسهم اليابان تغلق منخفضة للجلسة الثالثة على التوالي

31
MAY
2024
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أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي في ختام تعاملات الخميس، متأثرا بانخفاض مؤشرات وول ستريت بينما أضعف ارتفاع عوائد السندات الأميركية واليابانية المعنويات.
 
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.3 بالمئة عند 38054.13 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 26 أبريل. وفي وقت سابق من الجلسة انخفض المؤشر بنحو 2.4 بالمئة إلى 37617 نقطة.
 
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا نحو 0.6 بالمئة إلى 2726.20 نقطة.
 
وتأثرت السوق بانخفاض الأسهم الأميركية الليلة الماضية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع وسط استمرار المخاوف بشأن توقيت ومدى التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأميركية.
 
ووصل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2011 عند 1.1 بالمئة إذ توقع المتعاملون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اليابان في يوليو على أقرب تقدير وظلوا قلقين بشأن الخفض التدريجي لمشتريات البنك المركزي من السندات.
 
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي يميل ارتفاع العائدات إلى التأثير عليها لأن ارتفاع الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، من بين أكبر المؤثرات التي أدت إلى تراجع المؤشر.
 
ومن بين الأسهم المرتبطة بالرقائق، هوى سهم أدفانتست 6.1 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء اليوم من حيث النسبة المئوية. وانخفض سهم طوكيو إلكترون 2.5 بالمئة. وكبدت الشركتان العملاقتان المؤشر نيكي نحو 177 نقطة.
 
وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.3 بالمئة.
 
وخسر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو بنسبة 2.1 بالمئة وفقد سهم تويوتا موتور 1.8 بالمئة.
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