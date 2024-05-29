في جودة الطرق.. الإمارات الأولى عربيا والـ 5 عالمياً

A + A -

أظهر تقرير صدر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات احتلت المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق، والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ.

ويقيس تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مجموعة من العوامل والسياسات التي تساهم في بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة.

من جانبه، أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، في بيان صحفي، أن النتائج المتميزة التي حققتها الدولة تعكس الرؤى الاستشرافية للقيادة الإماراتية والخطط الطموحة التي تم وضعها لضمان استمرار التقدم والتطور في مختلف القطاعات، لا سيما المرتبطة بالبنية التحتية والطرق والنقل، لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تمثل تأكيداً على الثقة في الخطط الاستراتيجية طويلة المدى التي تنفذها الدولة، والتي تستند إلى دراسات معمقة وتحليلات دقيقة لتوقعات المستقبل، ما يعزز قدرة الإمارات على التكيف مع التغيرات العالمية واستغلال الفرص المستقبلية بفعالية.

وقال إن هذه النتائج تترجم الكفاءة العالية التي تتمتع بها الدولة في هذه القطاعات، وتعكس مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية، وقدرتها على التطوير النوعي، وكذلك جهودها المستمرة في تحسين البنية التحتية والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الخدمات النقل.

وأضاف أن هذه الإنجازات تعد شهادة على النهج الاستباقي والتخطيط الاستراتيجي الذي تتبعه الإمارات في مختلف المجالات، وتؤكد طموحها في أن تصبح واحدة من أهم مراكز الابتكار والتميز على مستوى العالم، مشدداً على التزامها بمواصلة العمل على تعزيز القطاعات الحيوية ودعم الابتكار الذي يعد عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي ومكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة.

وأوضح المزروعي، أن هذه النتائج هي ثمرة العمل المشترك بين مختلف القطاعات في الدولة التي ركزت على دور الاستثمارات الضخمة لتحديث الطرق وتوسيع شبكات النقل العام والموانئ، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، حتى باتت الإمارات اليوم ضمن الأفضل عالمياً والتي ستواصل العمل الجاد لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية الإمارات 2071، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إنه بالنسبة للموانئ، فقد أثبتت الإمارات كفاءتها العالية في إدارتها وتشغيلها، الأمر الذي مكنها من تحقيق المركز التاسع عالمياً، وجعل منها رافداً رئيساً ومحوراً حيوياً في التجارة العالمية، كما أن المكانة المرموقة التي حققتها في هذه المؤشرات العالمية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين المستثمرين الدوليين والشركات التي تبحث عن بيئة عمل موثوقة وفعالة، بالإضافة إلى تعزيز الجذب السياحي.

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إنه عاماً بعد عام، وبجهود فرق العمل الاتحادية والمحلية، الذين يعملون بيد وروح واحدة، تواصِل الإمارات تبوؤها مكانة مرموقة على الخارطة العالمية في عدة قطاعات حيوية، بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة.

وأضافت أن نتائج تقرير مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، أثبتت تفوق الدولة في قطاع البنية التحتية، واتباعها لأفضل المعايير والممارسات العالمية، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في مؤشرات جودة الطرق وفعالية خدمات النقل العام والموانئ، والتي بدورها ستدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.