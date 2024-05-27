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رقم قياسي في أميركا.. 3 ملايين مسافر جوا في يوم واحد

27
MAY
2024
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قالت إدارة أمن النقل الأميركية، إنها سجلت 2.95 مليون راكب بالمطارات، يوم الجمعة، وذلك في أعلى رقم في يوم واحد على الإطلاق.
 
ويتزامن الرقم القياسي مع عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى الذي يمثل بداية موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة.
 
وفي الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة إيرلاينز فور أميركا لشركات الطيران الأميركية الكبرى عددا قياسيا للمسافرين خلال الصيف يبلغ 271 مليون راكب، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي.
 
وقالت الإدارة إن عدد الركاب يوم الجمعة حطم الرقم القياسي المسجل في نوفمبر الذي شهد ما يقرب من 2.91 مليون مسافر.
 
وقالت المجموعة إن شركات الطيران الأميركية تخطط لتسيير أكثر من 26 ألف رحلة يومية هذا الصيف، بزيادة ما يقرب من 1400 رحلة مقارنة بعام 2023، أو 5.6 بالمئة، عندما نقلت 255 مليون مسافر.
 
وتشمل توقعات موسم السفر الصيفي الفترة من أول يونيو وحتى 31 أغسطس.
 
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