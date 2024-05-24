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"سبيس إكس" تخطط لبيع أسهم بقيمة 200 مليار دولار

24
MAY
2024
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نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها، إن شركة (SpaceX) سبيس إكس، التي يملكها إيلون ماسك، قد بدأت مناقشات حول بيع أسهم قائمة بسعر يمكن أن يقيّم الشركة الخاصة بحوالي 200 مليار دولار.
 
تناقش SpaceX عرضا للمناقصة - وهي معاملة تمكن الموظفين والمطلعين مثل المستثمرين من بيع الأسهم - والذي قد ينطلق في يونيو، وفقًا للمصادر، التي قالت أيضا إنه لم يتم تحديد سعر عرض الشراء بالمناقصة ولكن سبيس إكس تفكر في عرض أسهم بسعر يتراوح بين 108 و 110 دولار للسهم الواحد.
 
عرض المناقصة هو عرض لشراء بعض أو كل أسهم المساهمين في الشركة. ويتم تقديم عروض المناقصة علنًا ودعوة المساهمين لبيع أسهمهم بسعر محدد وفي فترة زمنية معينة. وعادة ما يكون السعر المعروض أعلى من سعر السوق وغالباً ما يتوقف على الحد الأدنى أو الأقصى لعدد الأسهم المباعة.
 
ولم يتم الانتهاء من الشروط النهائية ويمكن أن يتغير حجم عرض الشراء بالمناقصة اعتمادًا على اهتمام كل من البائعين والمشترين.
 
نشر ماسك على منصة x (تويرت سابقا) تغريدة قال فيها: "نقوم بجولات سيولة للموظفين والمستثمرين كل 6 أشهر تقريبًا"، مضيفا أن SpaceX ليست بحاجة إلى رأس مال إضافي وستعيد شراء الأسهم.
 
ستكون القيمة السوقية البالغة 200 مليار دولار أعلى من القيمة السوقية البالغة 180 مليار دولار التي حصلت عليها الشركة من خلال عرض الطرح الأخير. بالفعل، أصبحت SpaceX على قدم المساواة مع بعض أكبر الشركات المدرجة للاكتتاب العام في العالم من حيث القيمة السوقية.
 
لم يرد ممثلو من شركة سبيس إكس، المعروفة رسميًا باسم شركة Space Exploration Technologies Corp.، على الفور على طلبات التعليق من بلومبرغ.
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