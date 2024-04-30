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قفزة بأكثر من 10 أضعاف في أرباح سامسونغ التشغيلية في 3 أشهر

30
APRIL
2024
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قفزت أرباح شركة سامسونغ للإلكترونيات التشغيلية بأكثر من 10 أضعاف على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام مع تحول أعمالها في مجال الرقائق إلى تحقيق أرباح للمرة الأولى منذ 5 أرباع في الربع الأخير من عام 2022.
 
وقالت الشركة في ملف تنظيمي إن الأرباح التشغيلية لها وصلت إلى 6.6 تريليونات وون (4.8 مليارات دولار) في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام مقارنة مع 640.2 مليار وون (حوالي 460 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 943 بالمئة.
 
ووصلت مبيعات سامسونغ للإلكترونيات إلى 71.9 تريليون وون (52.3 مليار دولار) في الربع الأول بزيادة 12.8 بالمئة، عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي الأرباح بمقدار 329 بالمئة إلى 6.75 تريليونات وون (4.9 مليارات دولار) خلال نفس الفترة.
 
وتجاوزت الأرباح التشغيلية لها توقعات السوق البالغة 5.9 تريليونات وون (4.3 مليار دولار) وفقا لوكالة رويترز.
 
وقالت سامسونغ إنها استثمرت 7.82 تريليونات وون (5.7 مليار دولار) في البحث والتطوير للربع الأول المنتهي في مارس وهو ما يمثل أكبر استثمار ربع سنوي.
 
وأفادت بأن أعمالها في مجال الرقائق حققت 23.1 تريليون وون (17 مليار دولار) في مبيعاتها خلال الفترة من يناير إلى مارس مع أرباح تشغيلية قدرها 1.91 تريليون وون (1.4 مليار دولار).
 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها قطاع أشباه الموصلات في الشركة أرباحا منذ الربع الأخير من عام 2022. وقد سجل القطاع خسائر تشغيلية تزيد عن 15 تريليون وون العام الماضي وسط ركود سوق الرقائق العالمية.
 
وسجلت أعمال الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى 47.3 تريليون وون (34 مليار دولار) في المبيعات و4.1 تريليون وون في الأرباح التشغيلية في الربع الأول.
 
وقاد أحدث هواتف سلسلة غالاكسي إس 24، وهو أول هاتف ذكي قائم على الذكاء الاصطناعي للشركة، أرباح الربع الأول الممتازة على الرغم من التباطؤ في سوق الهواتف الذكية العالمية.
 
وانخفضت أرباح أعمالها في مجال التلفزيون عن الربع الرابع من العام الماضي لكن الطلب على أجهزة تلفزيون QLED، وOLED كبيرة الحجم ظل قويا.
 
وقالت سامسونغ إنها خصصت 11.3 تريليون وون (حوالي 8.2 مليار دولار) للاستثمار في المرافق وأنفقت 9.7 تريليونات وون (7 مليارات دولار) في قطاع أشباه الموصلات.
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