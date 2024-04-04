living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"فوربس" تكشف عن قائمة أغنى أثرياء العالم لعام 2024

4
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استمرت ثروات أكبر أثرياء العالم في التضخم خلال العام الجاري، مع تجاهل الأسواق والأسهم العالمية للحروب والاضطرابات السياسية والتضخم المستمر.
 
وذكر تقرير "فوربس" عن أكبر أثرياء العالم خلال 2024، أن العالم حاليا به عدد كبير من المليارديرات بأكثر من أي وقت مضى، بإجمالي نحو 2781 مليارديرًا، بزيادة 141 عن العام الماضي و26 عن الرقم القياسي المسجل في عام 2021.
 
وبحسب التقرير، تبلغ ثروات أغنى أثرياء العالم الإجمالية 14.2 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2 تريليون دولار عن عام 2023 و1.1 تريليون دولار أعلى الرقم القياسي السابق، والذي تم تسجيله أيضًا في عام 2021.
 
وجاءت معظم المكاسب من العشرين الأوائل، الذين أضافوا مجتمعة 700 مليار دولار إلى ثرواتهم منذ عام 2023، ومن الولايات المتحدة، التي تضم الآن رقما قياسيا يبلغ 813 مليارديرا تبلغ ثرواتهم مجتمعة 5.7 تريليون دولار.
 
 
وتظل الصين في المرتبة الثانية، حيث يبلغ  المليارديرات فيها 473 دولة (بما في ذلك هونغ كونغ)، وتبلغ قيمة ثرواتهم 1.7 تريليون دولار، على الرغم من ضعف الإنفاق الاستهلاكي والكساد العقاري الذي ساعد في القضاء على نحو 300 مليار دولار من الثروة.
 
 أما الهند، التي تضم 200 ملياردير (وهو رقم قياسي أيضًا)، فتحتل المرتبة الثالثة.
 
وجاءت قائمة أكبر 10 أثرياء في العالم، بحسب تقرير "فوربس" لعام 2024 كالآتي: 
 
برنارد أرنو 
قيمة الثروة الصافية: 233 مليار دولار | العمر: 75 | البلد/الإقليم: فرنسا | الصناعة: الموضة والتجزئة
 
يشرف برنارد أرنو على إمبراطورية LVMH التي تضم 75 علامة تجارية للأزياء ومستحضرات التجميل، بما في ذلك لويس فويتون وسيفورا، وهو أغنى شخص في العالم حاليا.
 
إيلون ماسك
قيمة الثروة الصافية: 195 مليار دولار | العمر : 52 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: السيارات وغيرها
 
شارك إيلون ماسك في تأسيس ست شركات، بما في ذلك صانع السيارات الكهربائية تسلا، ومنتج الصواريخ SpaceX، وشركة Boring Company الناشئة في مجال حفر الأنفاق.
 
جيف بيزوس
قيمة الثروة الصافية: 194 مليار دولار | العمر: 60 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
 
أسس جيف بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية أمازون في عام 1994 في سياتل.
 
مارك زوكربيرغ
قيمة الثروة الصافية: 177 مليار دولار | العمر : 39 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
 
أنشأ مارك زوكربيرغ، البالغ من العمر 19 عامًا، موقع فيسبوك في عام 2004 ليقوم الطلاب بالتواصل مع أصدقائهم.
 
لاري إليسون
قيمة الثروة الصافية: 141 مليار دولار | العمر: 79 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
 
لاري إليسون هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة البرمجيات العملاقة أوراكل، التي يمتلك فيها ما يقل قليلاً عن 40 بالمئة.
 
وارن بافيت
قيمة الثروة الصافية: 133 مليار دولار | العمر: 93 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التمويل والاستثمار
 
يعد وارن بافيت أحد أكثر المستثمرين نجاحًا على الإطلاق في العالم.
 
بيل جيتس
قيمة الثروة الصافية: 128 مليار دولار | العمر: 68 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
 
قام بيل جيتس بتنويع ثروته من شركة البرمجيات مايكروسوفت إلى عشرات الممتلكات، بما في ذلك شركة التخلص من النفايات Republic Services وشركة تصنيع الجرارات Deere & Co.
 
ستيف بالمر
قيمة الثروة الصافية: 121 مليار دولار | العمر: 68 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
 
ستيف بالمر هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، الذي قاد الشركة من عام 2000 إلى عام 2014.
 
موكيش أمباني
قيمة الثروة الصافية: 116 مليار دولار | العمر: 66 | البلد/الإقليم: الهند | الصناعة: متنوعة
 
يرأس موكيش أمباني ويدير شركة Reliance Industries التي تبلغ إيراداتها 110 مليارات دولار، والتي لها مصالح في البتروكيماويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات المالية.
 
لاري بيغ
قيمة الثروة الصافية: 114 مليار دولار | العمر : 51 | البلد/الإقليم: الولايات المتحدة | الصناعة: التكنولوجيا
 
تنحى لاري بيغ عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة ألفابيت، الشركة الأم لشركة غوغل، في عام 2019، لكنه ظل عضوًا في مجلس الإدارة ومساهمًا مسيطرًا.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   