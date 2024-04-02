المغرب: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 17.5% خلال فبراير

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كشفت بيانات مكتب الصرف المغربي المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج، الاثنين، عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بنسبة 17.5 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 6.5 مليارات درهم (650 مليون دولار) في فبراير 2024، مرتفعة من 5.5 مليارات درهم (550 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023.

كما قال المكتب إن تحويلات المغتربين المغاربة "ارتفعت بـ 1.5 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر نفسه من 2023".

وبلغت هذه التحويلات نحو 17.7 مليار درهم (177 مليون دولار) مرتفعة من 17.4 مليار درهم (174 مليون دولار) قبل عام.

ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين بحسب إحصاءات وزارة الخارجية.

وكانت نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من عام 2023 قد أظهرت أن النمو الاقتصادي في المغرب سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 4.1 بالمئة مقارنة مع 0.7 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما سجلت الأنشطة غير الفلاحية نموا بنسبة 4.1 بالمئة والنشاط الفلاحي بنسبة 5.8 بالمئة.