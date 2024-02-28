مديرة صندوق النقد الدولي: نتوقع اتفاقا مع مصر "خلال أسابيع"

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قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت في تصريحات لرويترز أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع.

ولم توضح غورغييفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.

وأضافت أن المناقشات كانت "بناءة جدا" وكانت هناك "إشارات مشجعة جدا" تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.

وأضافت لرويترز خلال المقابلة: "احتمال زيادة القرض قائم بالفعل"، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت: "تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية".

وقلص صندوق النقد في يناير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 إلى 2.9 بالمئة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن أكتوبر، بسبب تأثيرات الحرب في غزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي بواقع 0.6 نقطة مئوية إلى ثلاثة بالمئة.

وأشارت غورغييفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس والتي كانت تدر في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريا لمصر انخفضت بين 55 و60 بالمئة، فضلا عن تراجع السياحة.

وأضافت أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق للاجئين من الصومال والسودان.

وقالت: "استقرار مصر مهم لها لكنه أيضا مهم للشرق الأوسط برمته".

وأضافت أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو "علامة إيجابية للغاية".

وقالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي سيأخذ في الاعتبار أيضا تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.

وأضافت أنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج في هذه الأيام لكن الصندوق أراد أن يمنح السلطات المصرية المجال "للحصول على الثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة".

وقالت "الآن هناك أمل في استكمال المراجعات بحلول شهر رمضان".

وأضافت "دعونا نرى أين سنصل. لكنني أتوقع أن تكتمل المراجعات في غضون أسابيع. أستطيع أن أقول بثقة الآن، لدينا اتفاق كامل بشأن القضايا الرئيسية".