living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ألمانيا تتلقى 4.4 مليار دولار من صندوق "التعافي" الأوروبي

29
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن ألمانيا تلقت، للمرة الأولى، دفعة قدرها 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) من "صندوق التعافي والقدرة على الصمود" الأوروبي الذي تم إنشاؤه خلال أزمة جائحة كورونا.
 
وكانت برلين قد طلبت الدفعة من الصندوق التابع للاتحاد الأوروبي في منتصف سبتمبر الماضي.
 
وسيكون في مقدور ألمانيا سحب ما مجموعه 28 مليار يورو من "صندوق التعافي والقدرة على الصمود"، وفقا لحسابات المفوضية.
 
وسيتم استخدام الأموال لتوسيع مشاريع التنقل الكهربائي والهيدروجين، ومنها رقمنة السكك الحديدية والإدارة العامة، وتطوير اللقاحات، وتعزيز رعاية الأطفال والتعليم.
 
 
وتم إنشاء صندوق التمويل في عام 2021 للتعامل مع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. ووفقا لأحدث الأرقام، يمتلك الصندوق 338 مليار يورو في شكل منح و385 مليار يورو في شكل قروض. وسيتم تمويل الأموال من خلال الديون، والتي سيتم سدادها بشكل مشترك بحلول عام 2058.
 
ومن أجل الحصول على المساعدات، يتعين على الدول الأعضاء تقديم خطة تتضمن مشاريع استثمارية وإصلاحية ملموسة. وتعتمد الأموال على الأداء ولا يتم دفعها إلا بعد تحقيق المراحل الرئيسة والأهداف المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات والاستثمارات المخطط لها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   