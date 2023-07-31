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غولدمان ساكس يرفع توقعاته للطلب على النفط في 2023

31
JULY
2023
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عدّل غولدمان ساكس توقعاته للطلب العالمي على النفط لهذا العام بالرفع، لكن مع الإبقاء على توقعاته لسعر خام برنت على مدى 12 شهرا عند 93 دولارا للبرميل، إذ عوضت زيادة المخزونات أثر الدعم الذي حصل عليه الطلب من انحسار التشاؤم حيال توقعات النمو.

فقد أشارت تقديرات محللي غولدمان ساكس إلى قفزة في الطلب العالمي على النفط إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 102.8 مليون برميل يوميا في يوليو، ويتوقعون أن تؤدي قوة الطلب إلى عجز أكبر من المتوقع يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من هذا العام و0.6 مليون برميل يوميا في 2024.

وكتب المحللون في مذكرة أن تراجع مخاطر الركود وجهد قوي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة دعم الأسعار يدعمان توقعات غولدمان بارتفاع أسعار النفط وتراجع التقلبات.

اقتربت أسعار النفط اليوم الاثنين من أعلى مستوى في ثلاثة شهور وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية خفضا طوعيا للإنتاج في سبتمبر وشح الإمدادات العالمية.

وقال محللو غولدمان إن تخفيضات الإمدادات السعودية أعادت العجز، مضيفين أنهم يتوقعون استمرار التخفيضات السعودية الإضافية التي تبلغ مليون برميل يوميا خلال سبتمبر وتقليصها إلى النصف اعتبارا من أكتوبر.

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