الين الياباني يتجه لتحقيق أول مكاسب شهرية منذ مارس

A + A -

انخفض الين الياباني، الاثنين، ليواصل خسائره من جلسة متقلبة في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن خفف بنك اليابان المركزي قبضته على أسعار الفائدة رغم أنه يتجه على ما يبدو لتحقيق أول زيادة شهرية له منذ مارس في نهاية يوليو.

أظهرت بيانات، الاثنين، انخفاض نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يوليو، غير أن الأنباء عن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد رفعت المعنويات.

وانخفض الين بنحو 0.5 بالمئة إلى 141.92 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية، لكنه سيحقق على ما يبدو مكاسب تزيد على 1.5 بالمئة بنهاية الشهر.

وتراجعت العملة اليابانية بشدة، الجمعة، مع محاولة المتعاملين تحديد الآثار المترتبة على تحرك بنك اليابان للحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية، وجعل سياسته للتحكم في منحنى عوائد السندات أكثر مرونة، وتخفيف دفاعه عن وضع سقف طويل الأجل لأسعار الفائدة في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وارتفع الدولار في نهاية جلسة الجمعة 1.2 بالمئة مقابل الين بعد أن انخفض واحدا بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 138.05 ين.

وارتفع اليوان بشكل طفيف في التعاملات خارج الصين، وسجل في أحدث تعاملات 7.1495 مقابل الدولار بعد أن تلقى بعض الدعم من إعلان من مجلس الدولة الصيني، الاثنين، اتخاذ إجراءات لاستعادة وزيادة الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.

قالت أكبر المدن في الصين، من بينها بكين وشنتشن، إنها ستتخذ إجراءات لتلبية احتياجات مشتري المنازل بشكل أفضل لكن بدون أن تدلي بتفاصيل.

وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بفضل تحسن المعنويات. وزاد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6681 دولار، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة إلى 0.61955 دولار.

ويتجه الدولار إلى تحقيق خسارة شهرية مع احتمال أن ينهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة رفع أسعار الفائدة بعد زيادتها 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.22 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 101.82 نقطة، لكنه يتجه إلى انخفاض شهري بنسبة واحد بالمئة تقريبا ليزيد خسارته للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.10065 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو واحد بالمئة.

وارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.2850 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا هذا الأسبوع إذ تشير التوقعات إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.