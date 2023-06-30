living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 أشهر وسط توقعات زيادة الفائدة

30
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر، الجمعة، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة في وقت لاحق اليوم بعد مجموعة من البيانات القوية والتصريحات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مما زاد الرهانات على رفع الفائدة مجددا.
 
واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولار للأونصة بحلول الساعة 0316 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1915.80 دولار للأونصة.
 
واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.
 
ورسمت بيانات صدرت خلال الأسبوع صورة لاقتصاد أميركي متين وهو ما هدأ بعض المخاوف من ركود وشيك لكنه زاد التوقعات بأن يستأنف المركزي الأميركي تشديد السياسة النقدية.
 
ويرتفع سعر الذهب عادة خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
 
وأشار جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأميركي، في اجتماع في مدريد، الخميس، إلى أن من المرجح أن يرفع البنك سعر الفائدة مرتين أخريين على الأقل حتى نهاية العام.
 
ويتجه الذهب لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع إذ خسر 3.1 بالمئة حتى الآن.
 
وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.22 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلا 1239 دولارا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   