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برنت يتجه لتسجيل أول زيادة شهرية في 2023 وسط مخاوف الإمدادات

30
JUNE
2023
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار مزيج برنت في التعاملات المبكرة، الجمعة، لكن الخام في طريقه لتسجيل أول زيادة شهرية له هذا العام إذ انحسرت المخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتباطؤ الطلب، وذلك بفعل تراجع حاد في مخزونات النفط وخطط تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 19 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش. وانخفض عقد أقرب استحقاق الأقل تداولا والذي ينتهي تداوله اليوم الجمعة 12 سنتا إلى 74.22 دولار للبرميل.
 
وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3 بالمئة مسجلا 69.65 دولار للبرميل.
 
وأغلق خاما القياس مرتفعين بنسبة طفيفة أمس الخميس ويتجهان لتسجيل زيادة تتجاوز اثنين بالمئة للشهر بأكمله.
 
وتخشى السوق من شح المعروض بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.8 مليون برميل.
 
وجاء ذلك في أعقاب خطة سعودية لخفض الإنتاج مليون برميل يوميا بدءا من يوليو واتفاق أوسع نطاقا لتحالف أوبك+ للحد من الإمدادات حتى 2024.
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