بوينغ تنوي بيع 150 من طائراتها 737 ماكس لطيران الرياض

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تعمل شركة بوينغ على اتفاق لبيع ما لا يقل عن 150 من طائراتها 737 ماكس لشركة طيران الرياض الناشئة في السعودية، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر قولها إن شركة طيران الرياض المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تدرس شراء ما بين 300 إلى 400 طائرة أحادية الممر.

وأضافت أن شركة إيرباص قد تسعى للفوز بجزء من الطلبية.

وامتنعت بوينغ عن الرد، في حين لم ترد طيران الرياض ولا صندوق الاستثمارات العامة بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت بوينغ قد فازت بطلبية في وقت سابق لتزويد شركتي الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض بنحو 78 طائرة من طرار بوينغ 787 دريملاينر، وهي خامس أكبر طلبية تجارية من حيث القيمة في تاريخ الشركة.

وتهدف شركة طيران الرياض لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030، ومن المتوقع أن تساهم طيران الرياض في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (حوالي 20 مليار دولار) واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتعد شركة طيران الرياض ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالمياً.