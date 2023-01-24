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مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي تهبط بأسعار النفط...

24
JANUARY
2023
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انخفضت أسعار النفط الخام، الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وفي ظل زيادة متوقعة في مخزونات النفط الأميركية.

وانكمش نشاط الشركات الأميركية في شهر يناير للشهر السابع على التوالي إلا أن وتيرة الانكماش تباطأت في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات للمرة الاولى منذ سبتمبر وزادت ثقة الشركات مع بدء العام الجديد.

تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو بنسبة 1.3 بالمئة إلى 87.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:11 بتوقيت غرينتش، وخسر الخام الأميركي 96 سنتا أو 1.2 بالمئة مسجلا 80.66 دولار للبرميل.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو بنسبة 1.3 بالمئة إلى 87.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:11 بتوقيت غرينتش، وخسر الخام الأميركي 96 سنتا أو 1.2 بالمئة مسجلا 80.66 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا، المحلل لدى أواندا في مذكرة: "الاقتصاد الأميركي ما زال قد يشهد تنقل رأس المال من قطاع لآخر وبعض المتعاملين في قطاع الطاقة لا يزالون متشككين بشأن تعافي الطلب على الخام من الصين خلال هذا الربع".

ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات أعمال الشركات التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز، الاثنين، أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأميركية قد ارتفعت الأسبوع الماضي مع تراجع مخزونات نواتج التقطير.

ومن المقرر صدور بيانات معهد البترول الأميركي الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

 

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