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مونديال 2022 يرفع إيرادات "فيفا" لمستوى قياسي

21
NOVEMBER
2022
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يتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن تبلغ إيراداته مستوى قياسيا عند 7 مليارات و500 مليون دولار، خلال الدورة التي امتدت لـ 4 أعوام وصولا إلى مونديال قطر 2022.
 
وتحققت هذه الأرقام بشكل أساسي من خلال الصفقات التجارية، مثل الصفقة التي أبرمت مع "بادفايزر"، وكذلك صفقات بيع حقوق البث التليفزيوني.
 
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد أعلن الأحد أنه تم بيع ما يقرب من ثلاثة ملايين تذكرة لكأس العالم في قطر، حيث كشف الرئيس السويسري جياني إنفانتينو أن البطولة ساعدت في زيادة الإيرادات على مدى السنوات الأربع الماضية إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 مليار دولار.
 
قال متحدث باسم الفيفا إنه تم بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم الافتتاح الأحد ، وشهدت بداية كأس العالم زيادة في الاهتمام بالمباريات الـ64 على مدار 29 يومًا.
 
وارتفعت الإيرادات بنحو مليار دولار مقارنة بالدورة السابقة، إذ تم عرضها على الاتحادات الوطنية خلال القمة التي عقدت في الدوحة خلال اليوم الافتتاحي للمونديال.
 
ومع ارتفاع الإيرادات، من المفترض أن يزيد الدعم السياسي لجياني إنفانتينو رئيس الفيفا، والذي يستعد لخوض ولاية ثالثة في منصب الرئيس خلال الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، حيث لم يترشح غيره للمنصب.
 
وذكرت مصادر بالفيفا أن 5 مليارات و400 مليون دولار من الإيرادات، سيتم توجيهها لتغطية الأنشطة الكروية بما في ذلك برنامج دعم الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية وبرامج التطوير الأخرى للمواهب.
 
كما سيتم استخدام الإيرادات في تغطية خسائر البطولات الأخرى التي ينظمها الفيفا مثل كأس العالم للأندية وبطولات الشباب وكأس العالم للسيدات 2019.
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