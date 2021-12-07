مبيعات الأسلحة لكبرى الشركات الروسية تتراجع خلافا لشركات العالم

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أظهر تقرير أن مبيعات الأسلحة لأكبر 9 شركات روسية في العام 2020 تراجعت مقارنة بالعام 2019، فيما ارتفعت مبيعات أكبر 100 شركة للأسلحة في العالم العام الماضي رغم جائحة كورونا.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، في تقرير اليوم، إن حجم مبيعات الأسلحة لأكبر تسع شركات روسية انخفض في العام 2020 بنسبة 6.5% مقارنة بالعام 2019 وبلغ 26.4 مليار دولار.

ووفقا للبيانات فقد تراجعت مبيعات الأسلحة لأكبر تسع شركات روسية من 28.2 مليار دولار إلى 26.4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بمبيعات الأسلحة في العالم ككل، أظهر التقرير أن أكبر 100 شركة للأسلحة ارتفعت مبيعاتها بنسبة 1.3% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 إلى 531 مليار دولار.

وجاء ذلك على الرغم من انكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من 3%، واحتلت 5 شركات أمريكية كبرى مرة جديدة الترتيب العالمي.