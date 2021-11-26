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العراق يحقق 7.6 مليار دولار من بيع النفط خلال شهر

26
NOVEMBER
2021
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أكتوبر الماضي والتي بلغت 7.6 مليار دولار.
 
وذكرت في بيان صحفي، أن "كميات النفط المصدر من الخام بلغت 96 مليونا و708 آلاف و660 برميلا، بإيرادات بلغت سبع مليارات و666 مليونا و495 ألف دولار".
 
وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 93 مليونا و386 ألفا و975 برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 ملايين و11 ألفا و917 برميلا".
 
وأشارت الوزارة إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 79.274 دولار".
روسيا اليوم
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