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انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6% بعد إيعاز من الرئيس بوتين لشركة "غازبروم"

28
OCTOBER
2021
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شهدت أسعار الغاز في أوروبا تراجعا، اليوم الخميس، وذلك بعد أن أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات لشركة "غازبروم" الروسية بزيادة إمدادات الغاز الروسي لمحطات التخزين الأوروبية.
 
ووفقا للتداولات فقد تراجعت أسعار الغاز في أوروبا في التعاملات الصباحية اليوم بنسبة 6% إلى دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.
 
وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد هبطت أمس بنسبة 3% إلى 1014.8 دولار لكل ألف متر مكعب بعدما أصدر الرئيس الروسي توجيهات لشركة "غازبروم" الروسية حول إمدادات الغاز إلى أوروبا.
 
وذكرت وكالة "نوفوستي" أمس أن الرئيس بوتين أصدر توجيهات لشركة "غازبروم" بزيادة إمدادات الغاز لمحطات التخزين الأوروبية، وذلك بعد الانتهاء من ملء خزانات روسيا تحت الأرضية.
 
وتعيش سوق الغاز في أوروبا أزمة في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق وتراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية وقرب فصل الشتاء.
روسيا اليوم
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