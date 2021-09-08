روسيا تسبق سويسرا بالشوكولاته

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أصبحت الشوكولاته الروسية أكثر شعبية من السويسرية، وفي نهاية هذا العام يمكن لروسيا أن تدخل في نادي أكبر 10 دول موردة للشوكولاته في العالم.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "نوفوستي" فإن روسيا يمكن أن تتجاوز سويسرا بإمدادات الشوكولاته هذا العام.

وأشار القرير، الذي استند إلى بيانات من القطاع الصناعي، إلى أن دولا مثل أوزبكستان وبيلاروس وأذربيجان والصين تعد من أكبر المستوردين للشوكولاته الروسية.

ونمت صادرات الشوكولاته من روسيا إلى الصين بنحو 9 مرات على مدار السنوات الخمس الأخيرة. وتعد روسيا الآن المورد الرئيسي للشوكولاته إلى الصين.