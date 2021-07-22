بيسكوف ينفي مزاعم عن ضغط روسي على كييف عبر موارد الطاقة

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دحض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، مزاعم بأن روسيا قد تستخدم موارد الطاقة كأداة ضغط على سلطات كييف.

وأشار بيسكوف، معلقا على الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن "السيل الشمالي- 2"، في سياق نقل الغاز عبر أراضي أوكرانيا، إلى أن الأمر يتعلق فقط بالفائدة والضرورة الاقتصادية.

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام، يجب أن يدرك الجميع جيدا أن روسيا رفضت باستمرار أي اتهامات بأنها تستخدم موارد الطاقة كأداة للضغط السياسي، وهي لم تكن أبدا ولن تكون كذلك بتاتا. كل الأمور تعتبر مادة للاتفاق التجاري وتبحث عبر منظور العقلانية والضرورة".

وتابع بيسكوف: "دعونا أولا ننتظر بعض المعلومات الرسمية في هذا الشأن، ربما سيتم نشر نص ما، أو سيتم الإدلاء ببعض التصريحات حول هذا الموضوع، وبعد ذلك سنقوم بتقييمها".