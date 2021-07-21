living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد خسائر مريرة.. النفط يصعد

21
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن نزلت نحو 7% في الجلسة السابقة في ظل مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، التي تأتي في الوقت الذي توصل فيه منتجون لاتفاق جديد بشأن الإمدادات.
 
وصعد خام "برنت" بنسبة 1% إلى 69.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينتش. وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 67.28 دولار للبرميل. 
 
وأفاد محللون بأن عمليات البيع، التي دفعت الأسعار لأدنى مستوياتها في شهرين، كانت مدفوعة بمخاوف من تفشي السلالة دلتا من فيروس كورونا، فيما تراجعت الأسهم وارتفعت السندات.
 
وقال محللون لدى مؤسسة "آي إن جي إيكونوميكس" في مذكرة: "ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا في بعض دول آسيا وأوروبا واحتمال فرض قيود على السفر زاد ضبابية الطلب على النفط الخام إلى حد ما".
 
وأضافوا: "لكن السوق الحاضرة للنفط الخام تشهد حالة شح على مدى الأشهر الأخيرة، فيما من المرجح أن يظل التعافي الاقتصادي الجاري داعما للطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام".
 
وقال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة إن السلالة المتحورة دلتا، وهي أشد عدوى بشكل كبير عن السلالات السابقة، أصبحت المهيمنة على العالم حاليا.
 
وجرى رصد السلالة في أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم وتقوض حملات التلقيح غير المنتظمة في العديد من الأماكن المعركة ضد الفيروس، مما يثير احتمال فرض المزيد من إجراءات العزل العام التي أضرت بالطلب على المنتجات النفطية.
 
لكن محللين يقولون إن ثمة مؤشرات مرتفعة التواتر تظهر أن حجوزات المطاعم في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للخام، عند مستويات ما قبل كوفيد، بينما رحلات الطيران المحلية عند أعلى مستوياتها منذ بداية الجائحة.
 
وتضرر النفط أيضا بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، إلى تسوية يوم الأحد لزيادة الإنتاج.
 
ويزيح اتفاق "أوبك+" المزيد من القيود المفروضة على الإمدادات والتي كانت تدعم السوق لمدة عام. وتبقي "أوبك+" نحو 5.8 مليون برميل يوميا من الخام خارج السوق، وهو رقم سينخفض إلى مليوني برميل يوميا بحلول نهاية 2021.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout