الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عاما من تطور السفر الجوي

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كشف تقرير جديد صادر عن شركة Cirium لتحليلات بيانات السفر الجوي، أنه تم محو أكثر من عقدين من النمو في السفر الجوي في العالم خلال الأشهر الـ10 الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.

وحسب الشركة فإن عدد المسافرين جوا انخفض بنسبة 67٪ مقارنة بعام 2019، وعاد إلى مستويات عام 1999.

ولفتت إلى أن ما يثير الدهشة هو أن العدد الأولي للرحلات الجوية انخفض أيضا بشكل حاد العام الماضي.

وأضافت أنه خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 ديسمبر 2020، تم تنفيذ 16.8 مليون رحلة ركاب مجدولة على مستوى العالم وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 49٪ عن 33.2 مليون رحلة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وفي الوقت نفسه انخفضت الرحلات الداخلية بنسبة 40٪ عام 2020 وتم تسيير أكثر من 13 مليون رحلة داخلية هذا العام في الولايات المتحدة، مقارنة بـ21.5 مليون في نفس الفترة من عام 2019.

وفي عام 2020، كان مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي أكثر المطارات ازدحاما في أمريكا الشمالية والعالم، حيث استقبل أكثر من 245000 رحلة وسجل تحليل بيانات Cirium أن شركة Southwest Airlines تشغل معظم الرحلات في كل من أمريكا الشمالية والعالم بواقع 854.800 رحلة.