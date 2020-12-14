ما مستقبل النفط والغاز في ميزان الطاقة العالمي؟

A + A -

توقعت وزارة الطاقة الروسية انخفاضا في حصة النفط والغاز في ميزان الطاقة العالمي إلى أقل من 50% بحلول عام 2040، وذلك سيحدث بفضل تطور مصادر الطاقة المتجددة والحيوية والهيدروجين.

ووفقا لنائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين فإن حصة النفط والغاز في ميزان الطاقة العالمي ستنخفض من المستوى الحالي 54% إلى 46% بحلول العام 2040.

وأوضح المسؤول الروسي أنه من المتوقع أن تنخفض حصة النفط من 31% إلى 23%، والفحم من 26% إلى 19%، بينما ستنمو حصة الغاز من 23% إلى 25%، ومصادر الطاقة المتجددة من 2% إلى 8%، والطاقة الحيوية من 9% إلى 11%.

وقال: "سنراقب الكثير من الضغط خلال فترة الانتقال في الطاقة، حيث ستنخفض حصة الهيدروكربونات بحلول 2040، بعدما احتل النفط الغاز 50% في ميزان الطاقة العالمي"، لكنه شدد على أن الهيدروكربونات ستبقى المصدر الرئيسي للطاقة.