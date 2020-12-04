living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا وأغنياء العالم.. فيروس أم صانع ثراء؟

4
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء في العالم، خاصة بعد جائحة كورونا التي فاقمت معاناة العديد من القطاعات الاقتصادية، قفزت الثروة المجمعة لمليارديرات الولايات المتحدة بأكثر من تريليون دولار منذ بدء تفشي الفيروس مطلع 2020.
 
وكانت أكبر زيادة من نصيب مؤسس ورئيس شركة "تسلا" للسيارات، الملياردير إيلون ماسك، بـ111 مليار دولار لهذا العام.
 
وتربع مؤسس شركة أمازون العملاقة للتسوق الإلكتروني، جيف بيزوس، على قائمة الثراء في العالم بـ 182مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بـ73 مليار دولار  هذا العام.
 
كما ارتفعت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ إلى 30 مليار دولار، فيما قفزت ثروة الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إلى 15 مليار دولار.
 
وشهدت قائمة نادي أثرياء الولايات المتحدة دخول 47 ثريا جديدا، ليرتفع إجمالي الثروة المجمعة لمليارديرات أميركا إلى 4 تريليونات دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout