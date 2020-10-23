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قريبا.. السكوتر الكهربائي يغزو شوارع دبي

23
OCTOBER
2020
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ينطلق يوم الاثنين المقبل التشغيل التجريبي لقيادة السكوتر الكهربائي في 5 مناطق بمدينة دبي بتعرفة تبدأ من 3 دراهم، من قبل 5 شركات تم اختيارها عبر مناقصة.
 
 
وقال مدير الإدارة التنفيذي بإدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حسين البنا، إنه سيتم الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير المنظمة حاليا لعملية التشغيل التجريبي، والتي ستستمر لمدة عام، على أن يتم تحديد الخطة المستقبلية لنشاط السكوتر الكهربائي وفقا لنتائج ومعطيات المرحلة التجريبية.
 
وأكد البنا على أن البدء بتنفيذ مشروع التشغيل التجريبي يأتي في إطار التزام الهيئة بتوجهات القيادة لجعل دبي مدينة صديقة للبيئة، بتوفير وسائل نقل متعددة ومرنة وصديقة للبيئة، تعزز استخدام وسائل النقل الجماعي.
 
وأضاف أنه "يجب على قائد السكوتر ألا يتعدى السرعة المسموح بها، والتي يجب ألا تتجاوز 20 كيلومترا للساعة، ولبس الخوذة الواقية، وعدم القيادة بشكل خطر أو معرقل لسير الآخرين من مستخدمي الطرق، فضلا عن ضرورة التقيد بكل الشروط المنصوص عليها في القرار المذكور".
روسيا اليوم
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