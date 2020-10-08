مصر تثبت أسعار المنتجات البترولية

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أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الأربعاء، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين بأصنافه الثلاثة في السوق المحلية، على مدى الربع الأخير من العام.

وثبتت وزارة البترول المصرية الأسعار عند 8.50 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و6.75 جنيه للتر السولار.

وأضافت في بيان: "لم يتم تخفيض الأسعار في الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الربع الحالي"، وفق لرويترز.

وكانت وزارة البترول المصرية قد خفضت أسعار بيع المنتجات البترولية في أبريل بواقع 25 قرشا لشتى فئات الأوكتان.

وتجتمع لجنة التسعير كل 3 أشهر، وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ضمن عوامل أخرى.