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دبي تعلن عن حزمة تحفيزية اقتصادية جديدة

13
JULY
2020
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أعلن ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم إماراتي، لدعم الاقتصاد للتغلب على تبعات جائحة كورونا المستجد.
 
وقال الشيخ حمدان في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. اعتمدنا اليوم حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم".
 
وأضاف ولي عهد دبي أن الحزمة تهدف "إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات".
 
وذكر في تغريدة أخرى: "اعتمدنا ضمن الحزمة استرداد المنشآت الفندقية والمطاعم لنصف قيمة رسم مبيعات الفنادق البالغ 7% للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم السياحة وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل".
 
وتابع قائلا: "وجهنا بالإسراع في دفع المستحقات المالية للمقاولين، وكذلك رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة".
 
وبيّن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أنه تم اعتماد "مبادرة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية حتى نهاية ديسمبر المقبل".
 
وأكد في تغريدة ثانية: "نثق في مرونة ومتانة اقتصادنا.. نقف صفا واحدا مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بسرعة كبيرة.. حريصون على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت ونؤكد مواصلة التزامنا لدعم كافة القطاعات الاقتصادية".
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