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تقرير.. كورونا يكلف البنوك خسائر تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار

10
JULY
2020
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كشفت "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، الخميس، أن أزمة فيروس كورونا ستكلّف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام القادم.
 
وتوقعت "ستاندرد أند بورز غلوبال" أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019.
 
ورجحت أن يكون حوالي 60 في المئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية - بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019 - ستحدث في أميركا الشمالية وغربي أوروبا.
 
وقالت مجموعة من كبار محللي وكالة التصنيفات في تقرير جديد "في تقديرنا أن المئتي بنك الأعلى تصنيفا تمثل حوالي ثلثي الإقراض المصرفي العالمي. بالنسبة للعام 2020، تفيد تقديراتنا أن خسائر الائتمان لتلك البنوك ستمتص نحو 75 في المئة من أرباحها قبل تجنيب المخصصات. وفي إطار تصورنا المحتمل الأساسي، تتحسن هذه النسبة إلى حوالي 40 في المئة في 2021"، حسبما نقلت "رويترز".
 
ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادئ من تلك الخسائر 1.2 تريليون دولار في 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.
 
ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض العملاء حجم الأنظمة المصرفية الأميركية واليابانية والألمانية والبريطانية معا، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.
 
ومن المتوقع أن تبلغ حصة أميركا الشمالية من الخسائر الجديدة 366 مليار دولار، وغرب أوروبا 228 مليار دولار، وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 142 مليار دولار، وأميركا اللاتينية 131 مليار دولار.
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