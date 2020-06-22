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ألمانيا ستجري محادثات أزمة مع مستثمر كبير في لوفتهانزا

22
JUNE
2020
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قال مصدر مطلع لرويترز إن الملياردير هاينتس هيرمان تيله، أكبر مساهمي لوفتهانزا، سيلتقي بوزير الاقتصاد الألماني لإجراء محادثات يوم الاثنين بشأن إنقاذ مالي لشركة الطيران قيمته تسعة مليارات يورو (10.1 مليار دولار).
 
يعارض تيله بنود اتفاق الإنقاذ، الذي سيمنح الحكومة الألمانية حصة مباشرة 20 بالمئة بالشركة فضلا عن مقعدين في مجلسها الإشرافي، وقد رفع حصته في لوفتهانزا إلى 15.5 بالمئة.
 
ويقترح تيله مشاركة غير مباشرة من الحكومة من خلال بنك التنمية الألماني (كيه.إف.دبليو) كبديل عن الحصة الحكومية المباشرة.
 
وأحجمت لوفتهانزا ووزارة المالية الألمانية عن التعليق على اللقاء المزمع. ولم يتسن التواصل مع تيله للحصول على تعليق.
 
وشأنها شأن باقي شركات الطيران، تضررت لوفتهانزا كثيرا من تراجع السفر الذي يُعتقد أنه سيستمر طويلا بسبب جائحة فيروس كورونا، مما أجبرها على طلب إنقاذ مالي.
 
وحذرت الشركة الأسبوع الماضي من أنها قد لا تحظى بالموافقة على الاتفاق خلال تصويت للمساهمين يُجرى يوم الخميس وقد تتقدم بطلب للحماية من الدائنين بموجب قانون الإفلاس الألماني إذا أخفقت في إقرار الاتفاق.
 
وإذا كانت نسبة الحضور في اجتماع الخميس أقل من 50 بالمئة، فسيتطلب إقرار الاتفاق تأييد الثلثين على الأقل.
Reuters
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