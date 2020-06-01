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أنشطة المصانع في الصين تعود للنمو في مايو لكن الطلب يظل ضعيفا

1
JUNE
2020
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أظهر مسح خاص يوم الاثنين أن أنشطة المصانع في الصين عادت على نحو غير متوقع للنمو في مايو أيار مع تخفيف الإجراءات الصارمة التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد لكن التحسن كان هامشيا بسبب استمرار طلبيات التصدير الجديدة في الانكماش.
 
وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.7 في مايو أيار من 49.4 في أبريل نيسان. ومستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش من شهر لآخر. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة 49.6 في مايو أيار.
 
وعلى الرغم من ضعف القراءة فإن مستوى المؤشر في مايو أيار هو الأعلى منذ يناير كانون الثاني مدفوعا بزيادة قوية في الإنتاج مع عودة الشركات للعمل وإتمامها للطلبيات المتأخرة. واستقرت سلاسل الإمداد بعد فترات تعطل طويلة في وقت سابق من العام.
 
لكن الطلب ظل ضعيفا مع بقاء كثير من شركاء الصين التجاريين رهن إجراءات العزل العام بسبب المرض. وبقيت طلبيات التصدير الجديدة في نطاق الانكماش لكن الانخفاض لم يكن حادا مثلما كان في أبريل نيسان. وظل المستهلكون حذرين مع فقدان الكثير لوظائفهم ووسط مخاوف من موجة جديدة من تفشي المرض.
 
وأظهر مسح رسمي يوم الأحد أن أنشطة المصانع في الصين نمت بوتيرة أبطأ في مايو أيار لكن قوة الدفع في قطاعي الخدمات والتشييد تسارعت، مما يشير لتعاف غير متناسق.
Reuters
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