حاول صرف 10 ملايين عند الصراف في الحمرا.. ولكن!

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اتصل احد المواطنين اليوم بصراف في منطقة الحمرا، مبلغا اياه أنه يريد تصريف مبلغ 10 ملايين ليرة لبنانية الى دولار. استقلّ سيّارته ووصل الى الصراف، فما كان من الأخير الا أن قال له: "ما بقا عنّا دولار اليوم".

لم يستسلم، حاول تصريف المبلغ لدى صيارفة آخرين في الحمرا، تلقى نفس الجواب. خرج من الحمرا وتوجّه إلى برج حمود ليلقى الإجابة نفسها بالرغم من ان سعر بيع الدولار وصل الى 1610.

موقع VDLnews، سأل مصادر مطلعة حول الأمر، فكان الجواب: "الدولار متوفّر في المصارف ولدى البنك المركزي، وعدم توافره لدى الصرّافين يعني أن الاجراءات التي اتخذت نجحت في الحدّ من تسرّبه الى الصرافين وبالتالي الى جهات أخرى كسوريا مثلا".