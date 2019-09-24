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شركة PLUS PROPERTIES تسلّم أكبر مشروع عقاري في لارنكا إلى أصحابه

24
SEPTEMBER
2019
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نظّمت شركة PLUS PROPERTIES حفلاً ضخماً، حضره أكثر من 500 مدعو، بمناسبة انتهاء أعمال البناء وتسليم مشروع THE PEARL BY GC المميز في منطقة ماكنزي، لارنكا. 

في المناسبة، دعى السيد جورج شهوان، الرئيس التنفيذي لشركة بلاس بروبيرتيز، 150 شخصاً قدموا من بيروت إلى لارنكا على متن باخرة خاصة للمشاركة في هذا الحفل.

قبل الحفل، قام المدعوون بجولة على كافة مشاريع الشركة في لارنكا، حيث اطلعوا من ممثّلي بلاس بروبيرتيز على ميّزاتها ومواقعها الاستراتيجية وأبدى الجميع اعجابه على نوعية وجودة البناء واحترافية الشركة.

حضر حفل إفتتاح THE PEARL، إلى جانب المدعوين من لبنان، عددٌ من النواب والوزراء ومحافظ لارنكا، ونخبة من أهل الإعلام والصحافة وعددٌ من رجال الأعمال والمصرفيين والوسطاء العقاريين وزبائن الشركة في قبرص.

خلال الحفل، توجه السيد جورج شهوان بكلمة إلى الحضور قال فيها: "نفتخر بإنجاز وتسليم مشروع THE PEARL الفريد من نوعه، فإنه يتمتع بمعايير عالية جداً تميزه عن باقي المشاريع في المنطقة وهو يعتبر اليوم "أيقونة منطقة ماكنزي السياحية". تقوم حالياً شركة بلاس بروبيرتيز، بتطوير ٣١ مشروع سكني في لارنكا، ليماسول ونيقوسيا: بعض المشاريع تم تسليمها وبعضها قيد الانشاء".
أضاء أيضاً شهوان على الفرص الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها قبرص، وجدّد ثقته بمستقبل هذا البلد. وشكر شهوان جميع الذين تعاونوا لإنجاح هذا المشروع وشكر بلدية لارنكا والسلطات المحلية على الدعم المستمر إضافةً إلى توجيه الشكر إلى عدد من اللبنانيين الذين أولو بلاس بروبيرتيز ثقتهم من خلال التملك من خلالها في قبرص.

وبدوره، شكر محافظ لارنكا، السيد اندرياس فيراس، السيد جورج شهوان على إيمانه بلارنكا، فشهوان يقوم بتسويق قبرص ولارنكا خاصةً في جميع أنحاء العالم ويعتبر اليوم من أكبر المطورين وأنجحهم في مدينة لارنكا. وقال عن مشروع THE PEARL إنه من أجمل المشاريع على الإطلاق وهو يعطي رونقاً مميزاً للمدينة.

يتميّز مشروع THE PEARL بموقع استثنائي في قلب منطقة ماكنزي الشهيرة، وبإطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط. وبفضل قربه من الشاطئ والمطار يشكّل المشروع خيارًا استثماريًا ممتازًا للراغبين في شراء شقق. يتألّف المشروع الفاخر من مبنيين مع مسبح مشترك ويوفر خدمات الحراسة على مدار الساعة بالإضافة إلى مواقف تحت الأرض. حتى الآن، تم بيع ٧٥٪ من الوحدات السكنية.

 

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