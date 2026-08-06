بالفيديو - ترامب يلاحق طفلًا على المسرح: "لا أريده أن يسقط مثل بايدن"
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06 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تحوّل خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعالية في ولاية نيفادا إلى لحظة طريفة، بعدما تدخّل لمنع طفل صغير من الاقتراب من حافة المسرح، قبل أن يمازح الحضور قائلًا: "لا أريده أن يكون مثل بايدن ويسقط عن المسرح"، في إشارة إلى الرئيس السابق جو بايدن.
وبدأت الواقعة بعدما دعا ترامب ساندرا وبراد، وهما زوجان من لاس فيغاس، إلى الصعود على خشبة المسرح في منتجع وكازينو "ريد روك"، برفقة طفليهما الصغيرين، خلال حديثه عن "حسابات ترامب" التابعة لإدارته ومبادرة عدم فرض ضرائب على الإكراميات.
وأثناء حديث الأم، لاحظ ترامب أن الطفل بدأ يقترب من حافة المسرح، فسارع نحوه وأعاده إلى منتصف المنصة، قبل أن يعلّق ساخرًا: "لا أريده أن يكون مثل بايدن ويسقط عن المنصة".
وجاءت مزحة ترامب في إشارة واضحة إلى سقوط الرئيس السابق جو بايدن على خشبة المسرح خلال حفل تخرّج أكاديمية القوات الجوية الأميركية عام 2023.
وأثار موقف ترامب موجة من الضحك والتصفيق بين الحضور، الذين تفاعلوا مع سرعة تدخّله وتعليقه الساخر.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن ساندرا، وهي نادلة في أحد كازينوهات لاس فيغاس، وبراد، وهو ضابط في شرطة المدينة، تمكّنا من "توفير آلاف الدولارات" عبر الاستفادة من المزايا الضريبية التي يتضمنها قانون "القانون الواحد الكبير الجميل"، وفق تعبيره.
تحوّل خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعالية في ولاية نيفادا إلى لحظة طريفة، بعدما تدخّل لمنع طفل صغير من الاقتراب من حافة المسرح، قبل أن يمازح الحضور قائلًا: "لا أريده أن يكون مثل بايدن ويسقط عن المسرح"، في إشارة إلى الرئيس السابق جو بايدن. وبدأت الواقعة بعدما دعا ترامب ساندرا وبراد، وهما زوجان من لاس فيغاس، إلى الصعود على خشبة المسرح في منتجع وكازينو "ريد روك"، برفقة طفليهما الصغيرين، خلال حديثه عن "حسابات ترامب" التابعة لإدارته ومبادرة عدم فرض ضرائب على الإكراميات. وأثناء حديث الأم، لاحظ ترامب أن الطفل بدأ يقترب من حافة المسرح، فسارع نحوه وأعاده إلى منتصف المنصة، قبل أن يعلّق ساخرًا: "لا أريده أن يكون مثل بايدن ويسقط عن المنصة". وجاءت مزحة ترامب في إشارة واضحة إلى سقوط الرئيس السابق جو بايدن على خشبة المسرح خلال حفل تخرّج أكاديمية القوات الجوية الأميركية عام 2023. وأثار موقف ترامب موجة من الضحك والتصفيق بين الحضور، الذين تفاعلوا مع سرعة تدخّله وتعليقه الساخر. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن ساندرا، وهي نادلة في أحد كازينوهات لاس فيغاس، وبراد، وهو ضابط في شرطة المدينة، تمكّنا من "توفير آلاف الدولارات" عبر الاستفادة من المزايا الضريبية التي يتضمنها قانون "القانون الواحد الكبير الجميل"، وفق تعبيره. تحوّل خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعالية في ولاية نيفادا إلى لحظة طريفة، بعدما تدخّل لمنع طفل صغير من الاقتراب من حافة المسرح، قبل أن يمازح الحضور قائلًا: "لا أريده أن يكون مثل بايدن ويسقط عن المسرح"، في إشارة إلى الرئيس السابق جو بايدن. وبدأت الواقعة بعدما دعا ترامب ساندرا وبراد، وهما زوجان من لاس فيغاس، إلى الصعود على خشبة المسرح في منتجع وكازينو "ريد روك"، برفقة طفليهما الصغيرين، خلال حديثه عن "حسابات ترامب" التابعة لإدارته ومبادرة عدم فرض ضرائب على الإكراميات. وأثناء حديث الأم، لاحظ ترامب أن الطفل بدأ يقترب من حافة المسرح، فسارع نحوه وأعاده إلى منتصف المنصة، قبل أن يعلّق ساخرًا: "لا أريده أن يكون مثل بايدن ويسقط عن المنصة". وجاءت مزحة ترامب في إشارة واضحة إلى سقوط الرئيس السابق جو بايدن على خشبة المسرح خلال حفل تخرّج أكاديمية القوات الجوية الأميركية عام 2023. وأثار موقف ترامب موجة من الضحك والتصفيق بين الحضور، الذين تفاعلوا مع سرعة تدخّله وتعليقه الساخر. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن ساندرا، وهي نادلة في أحد كازينوهات لاس فيغاس، وبراد، وهو ضابط في شرطة المدينة، تمكّنا من "توفير آلاف الدولارات" عبر الاستفادة من المزايا الضريبية التي يتضمنها قانون "القانون الواحد الكبير الجميل"، وفق تعبيره.
President Donald Trump quickly stepped in to stop a toddler from wandering off the stage during a public event.— GFN (@GFNIND) August 6, 2026
Joking about the moment, Trump said:
I didn't want him to be Biden and fall off the stage. pic.twitter.com/LH8A4Yg6fZ
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