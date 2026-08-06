سكاي نيوز عربية: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد "تقدما كبيرا"، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عُمانية، مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.



وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ثم كررها خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، أن المباحثات "تسير بشكل جيد للغاية"، مشيراً إلى أن الإعلان عن نتائجها قد يتم "قريبا جدا".



وكرر الرئيس الأميركي ما قاله بشأن قراره التراجع عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد إيران خلال الأيام الماضية، قائلاً إن الولايات المتحدة كانت تستعد لـ"أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، قبل أن يتلقى طلباً لإعطاء فرصة للدبلوماسية.



وقال ترامب: "كنا مستعدين لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، ثم اتصلوا بي وقالوا: من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث".



وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على "ضرب إيران بقوة شديدة"، لكنه شدد على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، قائلاً إنه لا يرغب في سقوط مزيد من الضحايا إذا أمكن الوصول إلى حل سياسي.



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للتحرك عسكريا ضد إيران، وما زالت تحتفظ بهذا الخيار إذا استدعت الظروف ذلك، مضيفاً: "في الحياة، يعرفون متى تكون مستعدا للتحرك ومتى تكون مجرد متفاخر. كنا مستعدين للتحرك، ونحن مستعدون للتحرك إذا اضطررنا لذلك".



وتأتي تصريحات ترامب بينما تناقش الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز.

وتشير مسودات قيد التفاوض، بحسب مصادر مطلعة، إلى ترتيبات مؤقتة لتنظيم حركة السفن، إلا أن عددا من القضايا الجوهرية، لا يزال محل خلاف، ولم يعلن عن اتفاق نهائي حتى الآن.



وبحسب وكالة رويترز، فإن المصادر تختلف في تقييم مدى قرب التوصل إلى اتفاق، إذ يرى بعض المسؤولين أن تقدماً تحقق بالفعل، بينما يؤكد آخرون أن الملفات الأساسية لم تُحسم بعد، ما يجعل مستقبل المفاوضات رهناً باستكمال التفاهمات السياسية والفنية.