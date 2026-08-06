ترامب: تقدم كبير في محادثات هرمز... والاتفاق يقترب
-
06 August 2026
-
59 mins ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
سكاي نيوز عربية: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد "تقدما كبيرا"، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عُمانية، مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ثم كررها خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، أن المباحثات "تسير بشكل جيد للغاية"، مشيراً إلى أن الإعلان عن نتائجها قد يتم "قريبا جدا".
وكرر الرئيس الأميركي ما قاله بشأن قراره التراجع عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد إيران خلال الأيام الماضية، قائلاً إن الولايات المتحدة كانت تستعد لـ"أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، قبل أن يتلقى طلباً لإعطاء فرصة للدبلوماسية.
وقال ترامب: "كنا مستعدين لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، ثم اتصلوا بي وقالوا: من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث".
وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على "ضرب إيران بقوة شديدة"، لكنه شدد على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، قائلاً إنه لا يرغب في سقوط مزيد من الضحايا إذا أمكن الوصول إلى حل سياسي.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للتحرك عسكريا ضد إيران، وما زالت تحتفظ بهذا الخيار إذا استدعت الظروف ذلك، مضيفاً: "في الحياة، يعرفون متى تكون مستعدا للتحرك ومتى تكون مجرد متفاخر. كنا مستعدين للتحرك، ونحن مستعدون للتحرك إذا اضطررنا لذلك".
وتأتي تصريحات ترامب بينما تناقش الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز.
وتشير مسودات قيد التفاوض، بحسب مصادر مطلعة، إلى ترتيبات مؤقتة لتنظيم حركة السفن، إلا أن عددا من القضايا الجوهرية، لا يزال محل خلاف، ولم يعلن عن اتفاق نهائي حتى الآن.
وبحسب وكالة رويترز، فإن المصادر تختلف في تقييم مدى قرب التوصل إلى اتفاق، إذ يرى بعض المسؤولين أن تقدماً تحقق بالفعل، بينما يؤكد آخرون أن الملفات الأساسية لم تُحسم بعد، ما يجعل مستقبل المفاوضات رهناً باستكمال التفاهمات السياسية والفنية.
-
Just in
-
05 :59
مصادر سورية: مفاجأة هامة... لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية (الديار) تتمة
-
05 :42
إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكرياً... أول إنذار إخلاء منذ نهاية الحرب (الشرق الأوسط) تتمة
-
05 :29
إبداعات النائب العام التمييزي تتواصل: تسليم دبور إلى رام الله خلافاً للقانون (الأخبار) تتمة
-
23 :46
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على اوتوستراد نهر ابراهيم المسلك الشرقي بسبب اشغال في المحلة
-
23 :21
خاص - بن فرحان يُلغي زيارته الى لبنان.. ما السبب؟ تتمة
-
23 :07
بيزشكيان: التواصل مع المرشد "صعب جدا" حاليا تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بيزشكيان: التواصل مع المرشد "صعب جدا" حاليا
-
فرق الإطفاء تواصل جهود مكافحة الحرائق في اليونان رغم «تحسّن» الوضع
-
واشنطن تلغي تأشيرة سفيرة البرازيل لديها
-
مصدر: طائرة شحن تابعة لدي.إتش.إل تهبط في هانوفر إثر اصطدامها بجسم في الجو
-
كيم يو جونغ: اليابان "تتحول إلى دولة حرب" وبيونغ يانغ لن تقف متفرجة
-
توقيف مسلح في ملعب غولف تابع لترمب بكاليفورنيا قبيل زيارة للرئيس
-
مراهقة تفارق الحياة بحادث مروّع
-
هل أُحبطت محاولة اغتيال جديدة لترامب!؟
-
بعد 38 يوما من اختفائه.. العثور على زوج الوزيرة ولكن..!
-
تحقيق أميركي في واقعة سلامة تخص مروحية كانت تقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب..
-
زلزال بقوة 6,3 يضرب هذا البلد
-
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا".. وإلا
-
مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط
-
أكسيوس: اتفاق يقترب لإعادة فتح مضيق هرمز
-
ألف سفينة عبرت هرمز.. تفاهم إيراني عُماني لإعادة فتح الممر
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد
-
اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن الأميركية
-
قضاء أمريكا يرفض تعليق دفع الفلسطينيين تعويضات 655 مليون دولار عن هجمات
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد: كونوا على أهبة الاستعداد!
-
بيترو يحذر من حرب أهلية في كولومبيا.. ويتحدث عن تزوير واسع في الانتخابات الرئاسية
-
-
Just in
-
05 :59
مصادر سورية: مفاجأة هامة... لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية (الديار) تتمة
-
05 :42
إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكرياً... أول إنذار إخلاء منذ نهاية الحرب (الشرق الأوسط) تتمة
-
05 :29
إبداعات النائب العام التمييزي تتواصل: تسليم دبور إلى رام الله خلافاً للقانون (الأخبار) تتمة
-
23 :46
التحكم المروري: يرجى من السائقين الانتباه وتخفيف السرعة على اوتوستراد نهر ابراهيم المسلك الشرقي بسبب اشغال في المحلة
-
23 :21
خاص - بن فرحان يُلغي زيارته الى لبنان.. ما السبب؟ تتمة
-
23 :07
بيزشكيان: التواصل مع المرشد "صعب جدا" حاليا تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
هجمات البحر الأسود تخفض واردات القمح المصرية وتكلفة الشحن تقفز إلى 25 دولاراً للطن
-
-
06 August 2026
-
مصادر سورية: مفاجأة هامة... لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية
-
-
-
06 August 2026
-
إسرائيل تضغط على المفاوض اللبناني عسكرياً... أول إنذار إخلاء منذ نهاية الحرب
-
-
-
06 August 2026
-
في عطلة نهاية الأسبوع.. 75 دقيقة تقلص دهون البطن
-
-
06 August 2026
-
إبداعات النائب العام التمييزي تتواصل: تسليم دبور إلى رام الله خلافاً للقانون
-
-
-
06 August 2026
-
السباح الجنوب أفريقي لو كلوس يفقد منزله في حريق أودى بحياة شخص
-
-
06 August 2026
-
«المركزي الهندي» يُبقي الفائدة دون تغيير ترقباً لتأثير ارتفاع النفط على التضخم
-
-
06 August 2026
-
ليس كل سرطان في العائلة بالضرورة وراثياً.. طبيب يشرح
-
-
06 August 2026
-
من بقي مع إنفانتينو؟
-
-
06 August 2026
-
النفط يرتفع بعد إعلان الحوثيين مهاجمة ناقلة سعودية
-
-
06 August 2026