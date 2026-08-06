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ترامب: تقدم كبير في محادثات هرمز... والاتفاق يقترب

  • 06 August 2026
  • 59 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: سكاي نيوز عربية

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