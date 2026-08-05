توفيت مراهقة من ولاية تكساس الأميركية في حادث سير، قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لبدء عامها الدراسي الجديد في المرحلة الثانوية.وبحسب "People"، وقع الحادث نحو الساعة الرابعة فجراً، الأحد 2 آب، على طريق "U.S. Highway 87" في منطقة "La Vernia"، وفق إدارة السلامة العامة في تكساس.وقالت السلطات إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سيارة من نوع "Lexus RX3" موديل 2015 كانت تسير شمالاً باتجاه "La Vernia"، قبل أن تنحرف عن الطريق لسبب غير معروف، وتصطدم بلافتة تحمل اسم المدينة، ثم تنقلب.وكانت الضحية وحدها داخل السيارة، وأُعلنت وفاتها في مكان الحادث.ولاحقاً، عرّفت السلطات الفتاة بأنها آفا ويتزل، البالغة 16 عاماً، وهي طالبة في مدرسة "La Vernia high school".وأصدرت المنطقة التعليمية في "La Vernia" بياناً قالت فيه إن أفكارها مع كل من تأثر بهذه الخسارة المأسوية، مشيرة إلى أنها تواصلت مع عائلة الفتاة واتخذت خطوات لتوفير الدعم لمن يحتاجه.وأضافت أن خدمات الإرشاد النفسي متاحة للطلاب والموظفين، وأنها نسقت مع مناطق تعليمية مجاورة لتقديم دعم إضافي عند الحاجة.وقالت المنطقة التعليمية إنه مع عودة الطلاب إلى اليوم الأول من المدرسة، كانت الفرق المدرسية مستعدة لتوفير بيئة آمنة وداعمة، ومراعاة الاحتياجات النفسية للطلاب والموظفين.وأضافت أن "مأساة كهذه تذكرنا جميعاً بمدى قيمة الحياة، وبأهمية دعم بعضنا البعض في الأوقات الصعبة".وفي موقع الحادث، ترك مشيعون الزهور والصور ورسائل الدعم تكريماً لآفا.وقالت ريني كليبورن، وهي من سكان المنطقة، إنها توقفت لتقديم احترامها رغم أنها لا تعرف الفتاة، مضيفة: "لا أستطيع أن أتخيل حجم المأساة التي تشعر بها عائلتها. في هذا العمر الصغير، الأمر مؤلم جداً".وتواصل السلطات التحقيق لمعرفة سبب انحراف السيارة عن الطريق، فيما تعيش المدرسة والمجتمع المحلي صدمة وفاة طالبة كان يفترض أن تبدأ عاماً جديداً بين زملائها.