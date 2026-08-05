هل أُحبطت محاولة اغتيال جديدة لترامب!؟
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05 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أوقفت السلطات الأميركية رجلاً مسلّحاً قرب نادي الغولف التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية كاليفورنيا، بعدما رصدته وهو يصوّر ترتيبات الحماية في المكان، وذلك قبل يومين من موعد إقامة فعالية لجمع التبرعات كان من المقرر أن يحضرها ترامب.
وأعلن مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أعلن توقيف المشتبه به، البالغ من العمر 38 عاماً، بعدما شوهد وهو يوثّق الإجراءات الأمنية في نادي ترامب للغولف بمنطقة لوس أنجلوس.
وقالت السلطات إن المشتبه به، جانين جون تالا، التقط صوراً ومقاطع فيديو لترتيبات حماية الرئيس، فيما عُثر في جيبه على مخزن ذخيرة يتسع لـ16 طلقة ويحتوي على ذخيرة، كما ضُبط مسدس محشو داخل سيارته.
وفي وقت لاحق، فتّش المحققون منزل الرجل في مدينة داوني، حيث عثروا على عدد كبير من الأسلحة ومخازن الذخيرة والطلقات، إضافة إلى سترة واقية من الرصاص ودفاتر تضمنت ما وصفته السلطات بـ"عبارات مثيرة للقلق".
ولم تكشف السلطات مضمون ما كُتب في تلك الدفاتر، كما لم تعلن ما إذا كان المشتبه به يخطط لاستهداف ترامب شخصياً أو مهاجمة فعالية جمع التبرعات.
ووُجهت إلى تالا اتهامات بارتكاب عدد من الجرائم الخطيرة، بينها السرقة من الدرجة الثانية، وحيازة مخزن ذخيرة عالي السعة، وحيازة بندقية أو بندقية صيد قصيرة السبطانة، إضافة إلى حمل سلاح مخفي داخل مركبة.
ودفع المشتبه به ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، فيما أمرته المحكمة بعدم الاقتراب من ملعب الغولف التابع لترامب، ومنعته من حيازة الأسلحة. كما حُددت قيمة الكفالة لإطلاق سراحه بـ250 ألف دولار.
وأوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أنه تبيّن خلال عملية التوقيف أن الرجل كان يخضع أصلاً لتحقيق أمني للاشتباه بتورطه في عملية سرقة. وفي المقابل، شددت السلطات على أنه لا يوجد في هذه المرحلة "تهديد موثوق لمجتمعاتنا".
وسبق أن تعرض ترامب لعدد من محاولات الاغتيال. ففي تموز 2024، أُصيب في أذنه خلال محاولة اغتيال استهدفته أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، ما أدى إلى مقتل أحد المشاركين، بعدما خدشت الرصاصة أذن ترامب.
وفي أيلول 2024، أُحبطت محاولة اغتيال أخرى داخل ملعب الغولف التابع له في ولاية فلوريدا، بعدما وجّه رجل مسلح بندقية نحوه من بين الشجيرات، قبل أن يُحكم على المنفذ لاحقاً بالسجن مدى الحياة.
كذلك، أوقفت السلطات في نيسان الماضي رجلاً اخترق حاجزاً أمنياً خلال عشاء لمراسلي البيت الأبيض كان ترامب يشارك فيه، ووُجهت إليه تهمة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي، ما يجعل حادثة كاليفورنيا الجديدة موضع تدقيق أمني واسع، رغم عدم إثبات وجود مخطط مباشر لاستهداف ترامب حتى الآن.
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