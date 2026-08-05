زلزال بقوة 6,3 يضرب هذا البلد
-
05 August 2026
-
45 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزال بقوة 6,3 درجات ضرب جنوب الفيليبين.
-
Just in
-
08 :36
إسرائيل تتراجع عن موقفها..! (نداء الوطن) تتمة
-
08 :24
بعد 38 يوما من اختفائه.. العثور على زوج الوزيرة ولكن..! تتمة
-
08 :20
تحقيق أميركي في واقعة سلامة تخص مروحية كانت تقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.. (Skynews) تتمة
-
08 :13
إسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان تتمة
-
08 :09
تغريدة صباحية لجنبلاط تتمة
-
08 :06
طيران مسيّر على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط والسلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقراها
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا".. وإلا
-
مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط
-
أكسيوس: اتفاق يقترب لإعادة فتح مضيق هرمز
-
ألف سفينة عبرت هرمز.. تفاهم إيراني عُماني لإعادة فتح الممر
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد
-
اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن الأميركية
-
قضاء أمريكا يرفض تعليق دفع الفلسطينيين تعويضات 655 مليون دولار عن هجمات
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد: كونوا على أهبة الاستعداد!
-
بيترو يحذر من حرب أهلية في كولومبيا.. ويتحدث عن تزوير واسع في الانتخابات الرئاسية
-
حرائق غابات تكشف قذائف من الحرب العالمية الثانية في قرية فرنسية
-
قتلته في الذكرى الـ40 لزواجهما.. امرأة تنهي حياة زوجها وتنتحر!
-
ترامب: طلب 3 دول أوقف ضربة قاصمة لإيران
-
الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية
-
مستشار المرشد الإيراني: استمرار الحصار البحري سيعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة
-
بعد الانقطاع الشامل الأخير.. عودة تدريجية للكهرباء إلى كوبا
-
ترامب: طلب 3 دول أوقف ضربة قاصمة لإيران
-
سكان قرية فرنسية يتهمون الإطفاء بالتضحية بهم لإنقاذ منازل الأثرياء
-
حرائق غابات بأكثر من 250 ألف فدان بولاية واشنطن وإجلاء سكان
-
تحول تاريخي.. بيرنهام يدعو إلى وضع دستور مكتوب لبريطانيا
-
نائبة تتعرّض لحادث سير وهذا ما كشفه مكتبها عن وضعها الصحيّ
-
-
Just in
-
08 :36
إسرائيل تتراجع عن موقفها..! (نداء الوطن) تتمة
-
08 :24
بعد 38 يوما من اختفائه.. العثور على زوج الوزيرة ولكن..! تتمة
-
08 :20
تحقيق أميركي في واقعة سلامة تخص مروحية كانت تقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.. (Skynews) تتمة
-
08 :13
إسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان تتمة
-
08 :09
تغريدة صباحية لجنبلاط تتمة
-
08 :06
طيران مسيّر على ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط والسلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقراها
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إسرائيل تتراجع عن موقفها..!
-
-
-
05 August 2026
-
بعد 38 يوما من اختفائه.. العثور على زوج الوزيرة ولكن..!
-
-
-
05 August 2026
-
تحقيق أميركي في واقعة سلامة تخص مروحية كانت تقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب..
-
-
-
05 August 2026
-
إسرائيل لا تريد الانسحاب من لبنان
-
-
-
05 August 2026
-
تغريدة صباحية لجنبلاط
-
-
-
05 August 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب سابق يتدخل لتأمين مصالحه!
-
-
-
05 August 2026
-
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا".. وإلا
-
-
-
05 August 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026
-
-
-
05 August 2026
-
مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط
-
-
-
05 August 2026
-
النفط يهبط بأكثر من 4% بفعل تجدد الآمال في اتفاق أمريكي إيراني
-
-
05 August 2026