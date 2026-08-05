قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن مضيق هرمز سيُفتح "قريبا جدا"، وأردف "وإلا ستتعرض إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية"، مشيرا إلى أن الهجوم على إيران سيكون "الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس" الإخبارية خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا "نجري مناقشات جيدة جدا" مع إيران، وأوضح أن الإيرانيبن والوسطاء أجروا مفاوضات استمرت طوال اليوم.وأكد الرئيس الأميركي أن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدّا لأشهر من الصراع، وشدد على أن "إيران أمام فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق".وهدد، في فيديو ترامب لفوكس نيوز عن إيران: "إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربة قاسية جدا... لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، الأمر في غاية البساطة".وكان موقع أكسيوس الإخباري ذكر في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى الإعلان عن ذلك يوم الأربعاء، وفقا لمصدرين إقليميين ومسؤول أميركي.وفقا لمصدرين إقليميين، فإن الاتفاق قيد المناقشة ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما بين عمان وإيران في مضيق هرمز، والذي يمكن تمديده.وبحسب الاتفاق قيد المناقشة:ستسلك جميع السفن القادمة عبر المضيق إلى الخليج مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية.ستسلك جميع حركة المرور الصادرة عبر المضيق وإلى بحر العرب مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية، بالتنسيق مع إيران.لن يتم فرض أي رسوم أو ضرائب خلال فترة الستين يوما.ستعمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق في غضون 30 يوما.وكانت مصادر إقليمية أفادت في وقت سابق بأن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات، بحسب ما ذكر "أكسيوس".وشهدت الأيام الأخيرة عدة اتصالات هاتفية بين مبعوث ترامب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.وقال مصدران إقليميان إن عراقجي وافق من حيث المبدأ، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، والمجلس الأعلى للأمن القومي.وقال مسؤول أميركي ومصدر إقليمي إن القيادة الإيرانية أكملت عملية الموافقة يوم الثلاثاء.