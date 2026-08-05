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Tayyar Article

باكستان: مراسل الميادين في اسلام آباد عن مصادر: يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقاً للمذكرة الأولى وتكون محصورة بمضيق هرمز

  • 05 August 2026
  • 18 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: الميادين

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