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Tayyar Article

ترامب: مضيق هرمز سيُفتح قريبا جدا وإلا ستتعرض إيران لـضربة قوية للغاية

  • 05 August 2026
  • 44 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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