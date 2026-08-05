Tayyar Article
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح قريبا جدا وإلا ستتعرض إيران لـضربة قوية للغاية
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05 August 2026
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44 mins ago
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source: tayyar.org
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06 :58
سوريا: الإخبارية السورية: تحليق للطيران المسيّر التابع للاحتلال الإسرائيلي بأجواء قرى معرية وعابدين في حوض اليرموك بريف درعا (الميادين)
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ترمب في تصريحات لفوكس نيوز: مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية
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باكستان: مراسل الميادين في اسلام آباد عن مصادر: يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقاً للمذكرة الأولى وتكون محصورة بمضيق هرمز (الميادين)
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06 :38
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026 تتمة
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06 :23
ترامب: إيران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق
-
06 :04
مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط (روسيا اليوم) تتمة
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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026
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