مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لـRT: نجري مفاوضات لإدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان فقط
-
05 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
روسيا اليوم: أفاد مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لقناة RT بأن "إيران تجري مفاوضات مع سلطنة عمان فقط، بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز، ولم تجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة".
وأشار المصدر المطلع كذلك إلى أن "إيران أكدت منذ البداية أن الممر الجنوبي، الذي أُنشئ نتيجة لعدم امتثال الولايات المتحدة لبنود الفقرة الخامسة من مذكرة تفاهم وقف إطلاق النار وممارسة الضغط على عُمان، غير آمن وغير قانوني، ويمثل تهديدا لسيادة إيران".
وأضاف المصدر نفسه لـRT: "لقد قوبلت جهود الولايات المتحدة وبعض شركائها الإقليميين لتحويل الممر الجنوبي إلى ممر دائم بمقاومة إيرانية شديدة، كما فشلت الهجمات والتهديدات العسكرية الأمريكية في تغيير قرار إيران".
وفي إشارة إلى استمرار المحادثات الإيرانية العُمانية للتوصل إلى تفاهم بشأن ممر وسطي يضمن سيادة إيران ويراعي مصالح عُمان، أوضح المصدر قائلا: "لو لم تعرقل الولايات المتحدة وبعض شركائها الإقليميين عملية التفاوض الثنائية بين إيران وعُمان منذ البداية، لكانت هذه المحادثات قد وصلت إلى نتيجة في غضون فترةٍ وجيزة".
هذا وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين أن إيران وعمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق حول إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الشحن.
وبموجب الاتفاق المطروح، سيكون على السفن التي تدخل المضيق قادمة من المحيط الهندي عبر خليج عمان، أن تسلك طريقا يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، في حين أن السفن التي تغادر المضيق من الخليج ستسلك طريقا موازيا قرب الساحل العماني على طول الجانب الجنوبي للمضيق، وهو ترتيب يهدف إلى تنظيم حركة الملاحة بشكل يضمن استمرار تدفق النفط العالمي، الذي كان يمر عبر المضيق بنسبة خمس الإنتاج العالمي في أوقات السلم، حسب التقرير.
غير أن مسؤولا أمريكيا نفى، في تصريح للصحيفة، صحة الوصف الإيراني للاتفاق المرتقب، مؤكدا أنه لن يتم تحصيل أي رسوم، وأن طهران لن يكون لها أي دور في تحديد السفن التي يمكنها عبور المضيق أو المسار الذي ستستخدمه، في موقف يعكس تبايناً في الرؤى بين الجانبين حول طبيعة الاتفاق وآليات تنفيذه.
-
Just in
-
06 :58
سوريا: الإخبارية السورية: تحليق للطيران المسيّر التابع للاحتلال الإسرائيلي بأجواء قرى معرية وعابدين في حوض اليرموك بريف درعا (الميادين)
-
06 :48
ترمب في تصريحات لفوكس نيوز: مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية
-
06 :46
باكستان: مراسل الميادين في اسلام آباد عن مصادر: يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقاً للمذكرة الأولى وتكون محصورة بمضيق هرمز (الميادين)
-
06 :38
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026 تتمة
-
06 :23
ترامب: إيران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق
-
06 :20
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح قريبا جدا وإلا ستتعرض إيران لـضربة قوية للغاية
-
-
Other stories
-
-
-
أكسيوس: اتفاق يقترب لإعادة فتح مضيق هرمز
-
ألف سفينة عبرت هرمز.. تفاهم إيراني عُماني لإعادة فتح الممر
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد
-
اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن الأميركية
-
قضاء أمريكا يرفض تعليق دفع الفلسطينيين تعويضات 655 مليون دولار عن هجمات
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد: كونوا على أهبة الاستعداد!
-
بيترو يحذر من حرب أهلية في كولومبيا.. ويتحدث عن تزوير واسع في الانتخابات الرئاسية
-
حرائق غابات تكشف قذائف من الحرب العالمية الثانية في قرية فرنسية
-
قتلته في الذكرى الـ40 لزواجهما.. امرأة تنهي حياة زوجها وتنتحر!
-
ترامب: طلب 3 دول أوقف ضربة قاصمة لإيران
-
الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية
-
مستشار المرشد الإيراني: استمرار الحصار البحري سيعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة
-
بعد الانقطاع الشامل الأخير.. عودة تدريجية للكهرباء إلى كوبا
-
ترامب: طلب 3 دول أوقف ضربة قاصمة لإيران
-
سكان قرية فرنسية يتهمون الإطفاء بالتضحية بهم لإنقاذ منازل الأثرياء
-
حرائق غابات بأكثر من 250 ألف فدان بولاية واشنطن وإجلاء سكان
-
تحول تاريخي.. بيرنهام يدعو إلى وضع دستور مكتوب لبريطانيا
-
نائبة تتعرّض لحادث سير وهذا ما كشفه مكتبها عن وضعها الصحيّ
-
كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 42.5 مئوية
-
هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية
-
-
Just in
-
06 :58
سوريا: الإخبارية السورية: تحليق للطيران المسيّر التابع للاحتلال الإسرائيلي بأجواء قرى معرية وعابدين في حوض اليرموك بريف درعا (الميادين)
-
06 :48
ترمب في تصريحات لفوكس نيوز: مضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية
-
06 :46
باكستان: مراسل الميادين في اسلام آباد عن مصادر: يجري التحضير لمذكرة تفاهم ثانية تكون ملحقاً للمذكرة الأولى وتكون محصورة بمضيق هرمز (الميادين)
-
06 :38
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026 تتمة
-
06 :23
ترامب: إيران أمام فرصة أخيرة لإبرام اتفاق
-
06 :20
ترامب: مضيق هرمز سيُفتح قريبا جدا وإلا ستتعرض إيران لـضربة قوية للغاية
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 آب 2026
-
-
-
05 August 2026
-
النفط يهبط بأكثر من 4% بفعل تجدد الآمال في اتفاق أمريكي إيراني
-
-
05 August 2026
-
لبنان يطرح بنت جبيل والخيام في «روما 2»
-
-
-
05 August 2026
-
أكسيوس: اتفاق يقترب لإعادة فتح مضيق هرمز
-
-
-
05 August 2026
-
سر قديم للعناية بالشعر.. 3 فوائد لزيت شهير لا يعرفها كثيرون
-
-
05 August 2026
-
ألف سفينة عبرت هرمز.. تفاهم إيراني عُماني لإعادة فتح الممر
-
-
-
05 August 2026
-
الشقيقتان وليامز تشاركان ببطاقة دعوة في منافسات الزوجي ببطولة سينسناتي
-
-
05 August 2026
-
«إتش إس بي سي» يتجاوز التوقعات بأرباح قوية ويرفع مستهدف دخل الفوائد
-
-
05 August 2026
-
العشاء المتأخر... هل يهدد صحة قلبك؟
-
-
05 August 2026
-
أمين عام "فيفا" في رسالة مسربة للموظفين: أزمة بيع حقوق كأس العالم "مؤسفة"
-
-
05 August 2026