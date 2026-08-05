قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام السفن التجارية، بالتزامن مع تقدم المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إعادة حركة الملاحة بصورة أوسع في الممر الدولي.وأوضحت القيادة، في بيان، أن القوات الأميركية ساعدت أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رغم ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر".وأكدت أن الطريق الجنوبي يظل "مفتوحاً وحراً لجميع السفن التجارية" الراغبة في عبور المضيق، الذي يُعد أحد أهم ممرات نقل النفط والغاز في العالم.وفي تطور دبلوماسي مواز، نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مصدر إيراني أن طهران ومسقط اتفقتا إلى حد كبير على الخطوط العريضة المتعلقة بمضيق هرمز.