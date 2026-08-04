Tayyar Article
وسائل إعلام باكستانية: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يجري زيارة إلى باكستان في العاشر من آب/أغسطس
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04 August 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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23 :01
تفجير إسرائيلي في بلدة حداثا جنوب لبنان
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22 :55
مسؤول بالبيت الأبيض للجزيرة: الرئيس ترمب يترك الباب مفتوحا أمام إجراء مباحثات بناء على طلب شركائنا الإقليميين
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22 :21
وكالة "فارس" عن الحرس الثوري: الاتفاق بين إيران وعُمان لن يكون كافيا لاستعادة حركة هرمز دون استجابة أميركا لشروطنا
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إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع سورية أمام حركة المسافرين لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 6 آب الجاري وذلك بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية
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