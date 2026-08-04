weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

نتنياهو: الرئيس ترامب وفريقه يعتقدون أن بالإمكان تجريد حماس من سلاحها وجعل قطاع غزة منزوع السلاح ونحن نفحص ذلك

  • 04 August 2026
  • 48 mins ago
    • World
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in