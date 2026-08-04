راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد: كونوا على أهبة الاستعداد!
-
04 August 2026
-
1 hr ago
-
-
source: العربية
-
كعادته، يظهر راصد الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، رامياً بتوقعاته حول إمكانية حدوث هزات أرضية حول العالم، رابطاً حدوث تلك الهزات بما يسميه هندسة الكواكب.
وقبل وقوع الزلزال الذي ضرب مصر، فجر اليوم الاثنين، أشار هوغربيتس عبر حساباته على مواقع التواصل إلى "تقارب بالغ الأهمية بين الكواكب والقمر في الفترة ما بين 2 و4 أغسطس (آب)، يتضمن 5 اقترانات كوكبية و3 اقترانات قمرية".
وربط ذلك بإمكانية حدوث زلازل على الأرض.
وكانت مصر قد سجلت فجر امس هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والصعيد. وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رصد زلزال بقوة 5.6 درجة على بعد أكثر من 140 كيلومتراً من العاصمة، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية باستثناء حالات الفزع.
ومنذ حوالي 5 أيام، حذر هوغربيتس من هندسة الكواكب التي يشهدها الفضاء ببداية شهر أغسطس (آب). وقال في نشرته الدورية: "مع التقارب هنا في الثالث والرابع من الشهر، يجب أن نكون على أهبة الاستعداد لاحتمال حدوث نشاط زلزالي أكبر. قد نشهد التجمع الزمني المعتاد للهزات الأرضية التي تتراوح قوتها بين 5 و6 درجات".
وأشار إلى اقترانات كوكبية متعددة ناتجة عن الاقتران الرباعي شبه الكامل، "مثل اقتران الزهرة-عطارد-المريخ، والزهرة-المريخ-أورانوس، وما إلى ذلك. إضافة إلى أن القمر في وضعية مقابلة مع الزهرة، وفي اقتران مع نبتون وزحل"، واصفاً ذلك بأنه "وضعية فلكية بالغة الأهمية. وكذلك اقتران الشمس-عطارد-نبتون، والشمس-عطارد-زحل".
وأضاف الباحث الهولندي: "هذا تقارب فلكي دقيق للغاية من 1-2 إلى 4 أغسطس. دعوني أقدم لكم مثالاً، خاصةً بسبب هذا الاقتران الرباعي شبه الكامل بين الزهرة-عطارد-المريخ-أورانوس".
وحذر هوغربيتس من أنه "قد نشهد هزتين أرضيتين بقوة 6 درجات، وربما هزة أو اثنتين أكبر حجماً.. هذا ما سنشهده خلال الأسبوع القادم. فكونوا على أهبة الاستعداد".
وأشار إلى حدوث "وضع فلكي حرج مع اكتمال القمر، وكذلك من الثاني إلى الرابع من أغسطس (آب).. وقد ينتج عن ذلك نشاط زلزالي كبير"، بحسب تعبيره.
يذكر أن الباحث الهولندي هوغربيتس يرأس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.
وقد بدأ اسمه يلمع مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير 2023، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص. واشتهر وقتها وصعد نجمه حين قال إنه تنبأ بذلك الزلزال "قبل وقوعه بثلاثة أيام". وانطلقت نجوميته وحلقت في السماء من وقتها، فأخذ يتوقع ويتنبأ بالزلازل، صغيرها وكبيرها، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مرجعاً تلك الأنشطة إلى اقترانات الكواكب وحركتها.
ويرفض كافة العلماء نظريات الباحث الهولندي المثير للجدل، معتبرين أنها غير علمية، جازمين بأن لا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من المستحيلات.
ورغم الهجوم المتواصل عليه من قبل علماء الجيولوجيا والفلك، فإن الراصد الهولندي يصر على نظريته التي تربط حركة الكواكب وعلاقتها بالأرض وبالأنشطة الزلزالية التي تضربها، وهي ما سمّاها "هندسة الكواكب" وتأثيرها على الكرة الأرضية.
-
Just in
-
13 :56
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المتن السريع مقابل شركة رامكو نتج عنه 3 جرحى ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
-
13 :50
"الوفد الإسرائيليّ تراجع عن موقفه السابق في هذا الشأن ".. اليكم كواليس مفاوضات روما! تتمة
-
13 :39
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد دعم قطر لمساعي التوصل لاتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة
-
13 :31
بالفيديو - ماريو باسيل لـ TTV Plus: انا من بيت باسيل لكن هذا ما قلته لجعجع.مرتي روسية بس أنا من"المعاملتين" ومتفائل بالبلد تتمة
-
13 :00
تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حدادًا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة
-
12 :55
مصدر إيراني لـ "رويترز": طهران ترفض أي بديل لإعادة فتح مضيق هرمز وتتمسك بسيطرة كاملة على حركة الملاحة الداخلة إليه
-
-
Other stories
-
-
-
راصد الزلازل الهولندي تنبأ بزلزال مصر.. وتوقع المزيد
-
اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن الأميركية
-
قضاء أمريكا يرفض تعليق دفع الفلسطينيين تعويضات 655 مليون دولار عن هجمات
-
بيترو يحذر من حرب أهلية في كولومبيا.. ويتحدث عن تزوير واسع في الانتخابات الرئاسية
-
حرائق غابات تكشف قذائف من الحرب العالمية الثانية في قرية فرنسية
-
قتلته في الذكرى الـ40 لزواجهما.. امرأة تنهي حياة زوجها وتنتحر!
-
ترامب: طلب 3 دول أوقف ضربة قاصمة لإيران
-
الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية
-
مستشار المرشد الإيراني: استمرار الحصار البحري سيعرض السفن الأمريكية لمخاطر جسيمة
-
بعد الانقطاع الشامل الأخير.. عودة تدريجية للكهرباء إلى كوبا
-
ترامب: طلب 3 دول أوقف ضربة قاصمة لإيران
-
سكان قرية فرنسية يتهمون الإطفاء بالتضحية بهم لإنقاذ منازل الأثرياء
-
حرائق غابات بأكثر من 250 ألف فدان بولاية واشنطن وإجلاء سكان
-
تحول تاريخي.. بيرنهام يدعو إلى وضع دستور مكتوب لبريطانيا
-
نائبة تتعرّض لحادث سير وهذا ما كشفه مكتبها عن وضعها الصحيّ
-
كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 42.5 مئوية
-
هجمات سيبرانية تستهدف أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية
-
كوبا تغرق في ظلام دامس
-
ترامب يؤجّل "أكبر هجوم" على إيران...
-
حديث في طهران عن "إحياء الاتفاق".. هل قبلت إيران "خطة هرمز"؟
-
-
Just in
-
13 :56
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المتن السريع مقابل شركة رامكو نتج عنه 3 جرحى ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة
-
13 :50
"الوفد الإسرائيليّ تراجع عن موقفه السابق في هذا الشأن ".. اليكم كواليس مفاوضات روما! تتمة
-
13 :39
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية جدد دعم قطر لمساعي التوصل لاتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة
-
13 :31
بالفيديو - ماريو باسيل لـ TTV Plus: انا من بيت باسيل لكن هذا ما قلته لجعجع.مرتي روسية بس أنا من"المعاملتين" ومتفائل بالبلد تتمة
-
13 :00
تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حدادًا على أرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراه السادسة
-
12 :55
مصدر إيراني لـ "رويترز": طهران ترفض أي بديل لإعادة فتح مضيق هرمز وتتمسك بسيطرة كاملة على حركة الملاحة الداخلة إليه
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"الوفد الإسرائيليّ تراجع عن موقفه السابق في هذا الشأن ".. اليكم كواليس مفاوضات روما!
-
-
-
04 August 2026
-
اعتقال رجل للاشتباه في تسببه بحريق غابات مدمر في ولاية واشنطن الأميركية
-
-
-
04 August 2026
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - ماريو باسيل لـ TTV Plus: انا من بيت باسيل لكن هذا ما قلته لجعجع.مرتي روسية بس أنا من"المعاملتين" ومتفائل بالبلد
-
-
-
04 August 2026
-
ضبط قاضٍ مزيف في مصر دفع رشوة لموظفين للتصوير داخل قاعة محكمة والنصب على المواطنين
-
-
04 August 2026
-
انخفاض المخزونات يمنح أسعار النحاس زخماً تصاعدياً
-
-
04 August 2026
-
قضاء أمريكا يرفض تعليق دفع الفلسطينيين تعويضات 655 مليون دولار عن هجمات
-
-
-
04 August 2026
-
سقوط قتيل على طريق الشويفات
-
-
-
04 August 2026
-
5 أكواب يوميا.. ماذا تقول الأبحاث عن القهوة والكافيين؟
-
-
04 August 2026
-
الاتحاد الجزائري لكرة القدم ينفصل بالتراضي عن المدرب بيتكوفيتش
-
-
04 August 2026
-
بعد تحديده في السادس سبتمبر .. دعوات من نواب ومهنيي السياحة لتأجيل الدخول المدرسي في الجزائر
-
-
04 August 2026